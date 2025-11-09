Il tunnel delle sconfitte si allunga, Gela battuto al "Presti" dal Sambiase

Sesta sconfitta in sette gare

Gela. Notte fonda per il Gela, alla sua sesta sconfitta nelle ultime sette gare. Il Sambiase passeggia al Presti 3-0 e fa scattare la contestazione a fine partita. Rimaneggiato da squalifiche, infortuni e cessioni, Cacciola opta per una formazione offensiva, con Mbakou terminale offensivo supportato da Tuccio e Gigante. Difesa immutata con Maltese Giacomarro incaricati di arginare e rilanciare.

Primo tempo

6’ Conclusione di Gigante, Giuliani respinge con i pugni.

16’ Cross velenoso dalla sinistra ma Haberkon in scivolata manda fuori.

22’ Palo di Tuccio su una gran conclusione da fuori area.

46’ Girata di Petta nell’area piccola murata dalla difesa sambiasina.

Secondo tempo

4’ Minuss provvidenziale su Haberkon lanciato a rete.

6’ GOL del Sambiase. Haberkon sotto porta non sbaglia sul cross basso

17’ Petta di testa sull’angolo spedisce fuori

23’ Secondo giallo per Giuliano, espulso per un gomito alto.

35’ Ci prova Palermo direttamente su punizione: Minuss smanaccia in angolo.

36’ Pantano ancora e ancora angolo.

37’ GOL del Sambiase, segna Colombatti.

47’ Rigore per il Sambiase, ammonito Sbuttoni.

48’ st GOL del Sambiase Perrucci

Gela- Sambiase 0-3

Gela: Minuss, Giuliano, Petta, Sbuttoni, Marino (38’ st Benassi), Giacomarro, Maltese, Martinenko (19’ st F. Ferrigno), Tuccio (32’ st Vincenzi), Mbakogu (38’ st M. Ferrigno), Gigante. A disp.: Colace, Argentati, Panzera, Cangemi, Siino. All.: Cacciola.

Sambiase: Giuliani, Frasson, Colombatti, Pantano, Cosmano, Calabro, Koume (13’ st Palermo), Neves, Costanzo (22’ st Perricci), Haberkon, Francisco. A disp: Lisi, Caruso, Andronache, Naccarato, Leugemi, Marrello, 2Perri. All.: Lio

Reti: 6’ st Haberkon, 37’ st Colombatti, 47’ st Perrucci su rigore.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Note: Ammoniti Kouame, Petta, Neves, Maltese, Giuliani, Giuliano.