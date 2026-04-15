Vertenze, illazioni e penalizzazioni, come stanno le cose sul Gela

La crisi societaria c'è ed avrà sviluppi nelle prossime ore. Le vertenze invece sono limitate a premi promozione dello scorso anno.

Gela. Una delle prime cose che i grandi maestri del giornalismo siciliano mi hanno insegnato è quello di raccontare e attenersi ai fatti. Si dice, non si dice, i rumors. Aria fritta. Fuffa. Se sai dillo, scrivilo. Altrimenti meglio stare zitti. E non ci uniamo ai colleghi ed al popolo dei “copia-incolla” che duplicano notizie lanciate da altri. Troppo facile. Il giornalismo è altra cosa. In politica come nel calcio non cambia nulla. Sul Gela le illazioni si susseguono da settimane. Chi segue Bar Sport sa che noi parliamo di quello che sappiamo. Penalizzazioni, indagini della procura federale? Tutte ipotesi.

Di vero qualcosa c’è ma non riguarda questo campionato. Il Gela ha dai 30 ai 45 giorni di tempo per sanare i premi promozione ad alcuni protagonisti della promozione in serie D. Sull’attuale stagione l’unica penalizzazione (1-2 punti ma non è certo) potrebbe scattare sul ritardato pagamento e conseguente liberatoria di Jerry Mbakogu. Stop.

Sull’indagine della Procura Federale e sulle presunte gare combinate, truccate o condizionate non ci sbilanciamo, non avendo elementi validi. Anche noi siamo a conoscenza di gare, club e risultati che sarebbero nel mirino dei 007 federali. Ma trattandosi ancora di fasi preliminari preferiamo non enfatizzare quello che ancora non c’è.

Al limite del patetico il rinfacciarsi presunti favori o torti arbitrali o impegni o peggio scarso impegno dei vertici dei tre club che si contendono la promozione in serie C. Anzichè riguardare i clamorosi punti persi per propri errori si attua una caccia alle streghe. Cosa avrebbe dovuto dire allora se ci fossero stati i social la Juventina quando a stagione finita la promozione venne cancellata e si decretò uno spareggio farsa con l’Acireale con la squadra rosanero già al mare? Consiglierei di concentrarsi sulle ultime tre gare piuttosto che infuocare tifoseria e condizionare anche involontariamente le terne arbitrali per il finale di stagione.

Chiudiamo con la crisi del Gela. Perchè di crisi societaria si tratta. Senza se e senza ma. Ma questo lo approfondiremo domani con importanti novità.



