Toti Vittoria: "Promesse disattese, lascio il Gela al Sindaco"

Il presidente ha annunciato le dimissioni. "io ho fatto i fatti, gli altri cosa hanno fatto? Non ci sono le condizioni per andare avanti"

Gela. “Da oggi il Gela calcio passa nelle mani del Sindaco”. Toti Vittoria ha rotto il silenzio ed ha annunciato l’intenzione di lasciare perché non è più in grado di sostenere il peso da solo.

"Abbiamo promesso che avremmo portato il Gela in Serie D e ci siamo riusciti. Avevamo promesso che in Serie D avremmo fatto un buon campionato e lo abbiamo fatto. Adesso siamo arrivati a fine stagione", ha detto in premessa.

"Siamo arrivati alla fine del campionato sicuramente difficile. Avevamo fatto un business plan prevedendo entrate di soldi della mia famiglia, degli altri soci del direttivo, di incassi e sponsorizzazioni. Il nostro budget previsto era di 1 milione e 200 mila euro. Ci siamo confrontati con il Sindaco dopo aver parlato con la mia famiglia. Abbiamo perso circa 100 mila euro di incassi e gli sponsor del Comune non sono arrivati. La tribuna e' chiusa da due mesi. Non è consentito che una famiglia lavori per la città ed in pochi ci aiutino. Chiuderemo la stagione ma il futuro è una incognita. Il Gela Calcio interessa a pochi come a me, ai tifosi, ai giornalisti ma tutto il resto dov’è?”.