Real Gela ammesso in Prima categoria, ed ora tutto per la Promozione

La squadra di Alabiso e Spadaro è stata ripescata e punta alla vittoria del campionato. Tesserato Deoma. Panchina ad Oscar Argetta.

Gela. Ufficiale il ripescaggio del Real Gela in Prima categoria. La notizia era nell’aria da alcune settimane ma adesso è diventata definitiva. E Salvatore Spadaro ed Emanuele Alabiso vogliono adesso fare le cose per bene, preparando una squadra capace di vincere il campionato. Collaborati dal direttore sportivo Alfonso Seggio, il Real Gela ha affidato la panchina all'emergente Oscar Argetta, alla sua prima esperienza dopo anni di settore giovanile ad alti livelli. Dopo avere confermato i vari Caci, Distefano, Spadaro e Bentivegna ha blindato la porta Vedda. Si è assicurato l'esterno Toto Deoma, giocatore sicuramente di categorie superiorie Mattia Parisi. Ha mantenuto la rosa dei 2007 di ragazzi già individuati da società di serie D, Luigi Alabiso e Davide e Minardi Nicola. Non sono esclusi altri arrivi importanti. “Puntiamo a disputare un campionato di alta classifica con il classico obbiettivo, marchio di fabbrica del Real Gela, della valorizzazione dei giovani talenti che arrivano dal nostro settore giovanile – hanno ammesso sia Alabiso che Spadaro - Senza girarci attorno puntiamo alla vittoria dei campionati under 15 e 17, con uno staff che riteniamo di primo ordine, con i tecnici Di Natale, Comito, Spadaro ed il preparatore dei portieri Armando Di Martino.