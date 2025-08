Ecco il girone I di serie D, 11 siciliane, 2 campane e 4 calabresi per il Gela

Nessuna sorpresa rispetto alle previsioni. Non ci sono Nocerina e Scafatese. Il 24 la Coppa Italia

Roma. La Serie D 2025/2026 svela il proprio volto. I nove gironi del massimo campionato dilettantistico nazionale sono stati ufficializzati oggi pomeriggio in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.

Una consuetudine consolidata da diversi anni e molto apprezzata dagli addetti ai lavori. I calendari verranno invece resi noti solo nei giorni successivi.

Nel girone Girone I dominano le squadre siciliane: ben 12 i club isolani: Acireale, Athletic Palermo, Castrum Favara, Enna, Gela, Messina, Milazzo, Nissa, Nuova Igea Virtus, Paternò, Ragusa e le 4 calabresi: Vibonese, Reggina, Vigor Lamezia e Sambiase. Per completare l’organico a 18 squadre, sono state inserite due formazioni campane. Gelbison e Savoia. Il campionato inizierà domenica 7 settembre, preceduto come sempre dalla Coppa Italia di Serie D che prenderà il via il 24 agosto con il turno preliminare.