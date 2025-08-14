Vent’anni dopo: la 5ª A TST torna sui banchi…per una sera

L’incontro non è stato solo una rimpatriata, ma un vero e proprio abbraccio collettivo alla memoria, una celebrazione di ciò che la scuola lascia dietro di sé

Gela. Una calda sera d’estate ha fatto da cornice a un incontro speciale: dopo vent’anni dal diploma, la storica 5ª A TST dell'istituto alberghiero si è ritrovata per rivivere ricordi, emozioni e complicità di un tempo. Un tuffo nel passato, ma con la consapevolezza di chi, nel frattempo, ha percorso strade diverse, costruito vite, affrontato sfide. Ospite d’onore e anima della serata, il leggendario professore di matematica Peppe Cosenza, capace come sempre di unire ironia e saggezza, trasformando persino le equazioni in sorrisi. Tra risate, aneddoti e racconti di gioventù, il gruppo ha ripercorso i momenti che hanno segnato quegli anni di scuola: le interrogazioni temute, le gite indimenticabili, le amicizie nate tra i corridoi e rimaste vive nel tempo. L’incontro non è stato solo una rimpatriata, ma un vero e proprio abbraccio collettivo alla memoria, una celebrazione di ciò che la scuola lascia dietro di sé: non solo nozioni, ma legami, storie e una parte di noi che resta sempre giovane.

E così, in una notte di agosto, la 5ª A TST ha dimostrato che certi legami non conoscono età. Come ha detto qualcuno tra un brindisi e l’altro: “Il tempo passa, ma certe risate non invecchiano mai”.



