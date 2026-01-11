LIVE: Ragusa-Gela 0-1, la diretta della partita

La diretta testuale dell’incontro, al via alle 15 all’”Aldo Campo” di Ragusa.

Ragusa. Scontro diretto in chiave salvezza fra Ragusa e Gela, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie D. Misiti schiera un undici titolare rimaneggiato a causa del forfait di Cangemi, Maltese e Giacomarro e dell’addio di Minuss e Mbakogu.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ragusa: Esposito M, Benassi, Esposito B, Bianco, Memeo, D’Innocenzo, Capone, Prestigiacomo, Campanile, Accetta, Callegari. A disposizione: Bonagura, Battaglia, Sinatra, Rafele, Cantone, Golfo, Palladino, Guzzo, D’Amore. Allenatore: Lucenti.

Gela: Colace, Argentati, Petta, Sbuttoni, La Rosa, Sinatra, Teijo, Gigante, Bollino, Tuccio, Aperi. A disposizione: Florulli, Marino, Baldeh, De Caro, Giuliano, Naoum, Eguaseki, Flores, Siino. Allenatore: Misiti.

Reti: 7’ Gigante.

Note: Ammoniti Callegari, Capone.

LA CRONACA

7’ 0-1 Gela. Biancazzurri avanti con Gigante, che con un tiro cross inganna Esposito.

13’ Sinatra calcia dalla lunga distanza ma non trova la porta.

27’ Aperi, servito a tu per tu col portiere da Bollino, spara alto divorandosi un gol già fatto.

30’ Grande azione corale del Gela. Esposito anticipa Tuccio e salva in corner.