Non era una bomba, conclusa l'attività degli artificieri: la valigia era vuota

L'area e il punto vendita ritorneranno pienamente fruibili a breve

Gela. Dopo diverse ore di attività, con l'arrivo di squadre di artificieri da Caltanissetta e Catania, quella nell'area McDonald's, a Macchitella, si è rivelata una semplice valigia abbandonata. Con i dati acquisiti dagli specialisti, che hanno attivato i sistemi di rilevazione, è risultata vuota. Probabilmente, qualcuno ha approfittato di quella zona, peraltro non coperta da telecamere, per abbandonare la valigia. L'area del punto vendita e la strada circostante sono state transennate, dato che la catena statunitense McDonald's risulta “obiettivo sensibile”. Fortunatamente, non ci sono conseguenze. L'area e il punto vendita ritorneranno pienamente fruibili a breve. Alle attività hanno preso parte soprattutto carabinieri e vigili del fuoco, con il supporto delle altre forze dell'ordine e di mezzi di soccorso.

In foto l'attività degli artificieri