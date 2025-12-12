Rogo distrugge il punto vendita "Zangaloro", ora investimento e assunzioni a rischio

Erano in fase di definizione almeno quattordici assunzioni. Ora, l'azienda valuterà se dare seguito o rinunciare

Gela. Era pronto per l'avvio in città ma ora potrebbe non partire. L'incendio doloso che intorno alle cinque del mattino ha distrutto l'attività commerciale dell'azienda "Zangaloro" rischia di fare sfumare l'investimento e le assunzioni già pianificate, circa quattordici. I danni sono ingenti e il rogo ha distrutto tutto, compresi gli arredi interni, nel punto vendita allestito a Macchitella. Il gruppo imprenditoriale, che si occupa di ristorazione, aveva deciso di investire anche a Gela, allargando la pianta dei punti vendita in Sicilia. Erano in fase di definizione almeno quattordici assunzioni. Ora, l'azienda valuterà se dare seguito o rinunciare. Pare che chi ha agito abbia usato benzina per appiccare le fiamme. Gli agenti di polizia hanno avviato indagini e verifiche.