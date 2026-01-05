Sessant'anni di matrimonio per Epifanio Quattrocchi e Concetta Scicolone

Epifanio Quattrocchi e Concetta Scicolone hanno festeggiato, ieri, i sessant'anni di matrimonio

Gela. Il 4 gennaio del 1966 il coronamento del loro amore venne festeggiato in quella che allora era una perla siciliana, il lido La Conchiglia, tappa successiva alla cerimonia religiosa tenutasi invece nella chiesa dei Cappuccini. Epifanio Quattrocchi e Concetta Scicolone hanno festeggiato, ieri, i sessant'anni di matrimonio. Insieme a loro, i familiari, a partire dai figli, Giuseppe, Gianfilippo e Fabio, e dai sei nipoti. Epifanio Quattrocchi fu tra i primi a essere assunto nell'allora petrolchimico Eni, nel 1962. La moglie Concetta si è invece dedicata alla casa e alla famiglia, essendo peraltro un'abile sarta. Anche questa volta, la cerminonia si è tenuta nella chiesa dei Cappuccini. Epifanio e Concetta non smettono di sorridere alla vita e sono circondati dall'affetto dei familiari e da quello di tanti amici, con i quali trascorrono serate, anche danzanti.