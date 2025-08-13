Valigia sospetta davanti al McDonald's, scattato protocollo contro rischio bomba: area transennata

La zona è stata fatta evacuare e il locale, per ora, è stato chiuso, per maggiore sicurezza

Gela. Una valigia sospetta, lasciata nell'area di parcheggio esterna al punto vendita McDonald's, a Macchitella, ha fatto scattare tutti i protocolli di sicurezza. La zona è stata fatta evacuare e il locale, per ora, è stato chiuso, per maggiore sicurezza. E' stato il direttore a segnalare. Sul posto, sono arrivati i vigili del fuoco, i poliziotti, i carabinieri, gli agenti della municipale e un'ambulanza. La catena statunitense McDonald's è considerata obiettivo sensibile, anche rispetto a possibili azioni dinamitarde. Sono stati allertati gli artificieri, che con una squadra stanno arrivando da Caltanissetta.