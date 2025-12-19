Giulia, infermiera gelese, vince 100 mila euro ad "Affari tuoi"
La concorrente in gara dopo 18 puntate da pacchista ha pescato il pacco che conteneva 100 mila euro.
A cura di Fabrizio Parisi
19 dicembre 2025 21:46
Gela. Affari tuoi sorride ad una concorrente gelese. Giulia Scicolone, 29 anni, infermiera, trova il pacco 100.000 euro nel pacco numero 5 che ha tenuto fino alla fine. Accompagnata dalla mamma di 64 anni, insegnante di sostegno, la giovane gelese era tra i pacchisti da diciotto puntate.
Ha giocato con arguzia e una buona dose di fortuna. A metà gioco ha lasciato un pacco che conteneva 100 euro ed ha pescato quello con centomila euro. A fine gara un urlo di gioia e l’abbraccio con la mamma ed ovviamente con Stefano De Martino.