Giulia, infermiera gelese, vince 100 mila euro ad "Affari tuoi"

La concorrente in gara dopo 18 puntate da pacchista ha pescato il pacco che conteneva 100 mila euro.

Gela. Affari tuoi sorride ad una concorrente gelese. Giulia Scicolone, 29 anni, infermiera, trova il pacco 100.000 euro nel pacco numero 5 che ha tenuto fino alla fine. Accompagnata dalla mamma di 64 anni, insegnante di sostegno, la giovane gelese era tra i pacchisti da diciotto puntate.

Ha giocato con arguzia e una buona dose di fortuna. A metà gioco ha lasciato un pacco che conteneva 100 euro ed ha pescato quello con centomila euro. A fine gara un urlo di gioia e l’abbraccio con la mamma ed ovviamente con Stefano De Martino.