Ferragosto poteva essere tragico per un 15enne, malore per l'alcol: soccorso da tre bagnanti

Ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia insieme a un gruppo di coetanei

Gela. Un abuso di alcolici, nella notte ferragostana, poteva costare caro a un quindicenne, che ha accusato un malore mentre si trovava in spiaggia insieme a un gruppo di coetanei. Nessuno degli amici però ha compreso subito la gravità della situazione. Un altro bagnante, che si trovava a poca distanza, ha notato che le condizioni del minore erano preoccupanti. L'uomo ha allertato i soccorsi. Fortunatamente, in spiaggia, si trovavano anche due sorelle, una infermiera e l'altra studentessa sempre in infermieristica, che sono riuscite a stabilizzare il ragazzo, in attesa del 118 che è giunto sul posto. Il minore è stato trasferito in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non erano più così preoccupanti.