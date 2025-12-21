Il Gela chiude il 2025 con una sconfitta, la Gelbison vince 2-0 nel silenzio del Presti

Si gioca senza pubblico. Misiti sostituisce Sbuttoni e Tuccio con Petta e Aperi.

Gela. Sotto la pioggia e nel silenzio dello stadio Presti il Gela chiude con una sconfitta interna il 2025. La Gelbison vince 2-0 grazie ad una partita accorta e impeccabile. Brutto il Gela oggi pomeriggio, incapace di tessere una trama di gioco e rendersi pericoloso. Pomeriggio triste, in uno stadio vuoto per l’imposizione del Prefetto ed i tifosi costretti ad assistere alla partita davanti ad un maxi schermo. Scelte obbligate per Misiti, che rispetto alla gara di Vibo cambia solo Sbuttoni per Petta. Tuccio parte dalla panchina

La cronaca.

49’ st Gol della Gelbison. Fernandez trova il raddoppio prima che il direttore di gara fischi la fine.

35' Tuccio e Martinenko per Mbakogu e Argentati.

26' GOL DELLA GELBISON. Segna l'ex Kosovan, che appoggia sul ponte di Cascio.

22' Punizione di Maltese, parata plastica di Corriere.

16' Esce Gigante, dentro Teijo, ex di turno come Kosovan.

9’ Ancora Maltese, para a terra Corriere.

1’ st Ci prova subito Maltese dal limite, Corriere respinge male e sul tap in Mbakogu è in fuori gioco.

Secondo tempo

45+3 Primo tempo 0-0. Meglio sicuramente gli ospiti che hanno messo in difficoltà i ragazzi di Misiti.

45’ Gioca bene la Gelbison, il cross teso di Russo trova l’incornata di Diabitè che finisce alto.

37’ Sull’ennesimo contropiede della Gelbison Russo approfitta del rimbalzo veloce del pallone ed impegna ancora Minuss con i pugni.

33’ Minuss non blocca il pallone sull’uscita e dalla distanza Urquiza non centra lo specchio della porta.

26’ Pericolosa la Gelbison con Gonzalez che esplode il destro su cui è attento Minuss.

25’ Ci prova Aperi con un diagonale sinistro, ancora Corriere in angolo.

17’ Ammonito Diabate’

9’ Primo squillo del Gela con Gigante lanciato da Maltese: Corriere si salva in angolo.

Primo tempo:

Gela- Gelbison 0-2

Gela: Minuss, Argentati (35’ st Martinenko), Giuliano, Petta, Marino, Cangemi (41’ st Bollino), Giacomarro, Maltese (45’ st Maltese), Aperi, Mbakogu (35’ st Tuccio), Gigante (16’ st Teijo). A disp: Colace, Sbuttoni, Sinatra, Vespa. All.: Misiti.

Gelbison: Corriere, Semeraro, Ferreira, Kosovan, Liurni (23’ st Cascio), Diabate (6’ st Fernandez), Gonzalez (40’ st Uliano), Russo (44’ st Chironi), Delmiglio, Viscomi, Urquiza. A disp.: Sakho, Langella, De Feo, Zugaro, Pellino. All: Agovino.

Arbitro: Giannì di Reggio Emilia.

Reti: 26’ st Kosovan, 49’ st Fernandez.

Note: ammoniti Diabatè, Fernandez, Marino, Corriere, Bollino,

