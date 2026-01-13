Misiti, Bollino e Petta saltano la sfida Gela-Messina

Il tecnico ed i due giocatori squalificati per una i giornata dopo le espulsioni di Ragusa. Intanto Pippo Romano e Nicolò Terranova sono stati esonerati da Messina e Favara.

Gela. Tre squalificati nel Gela per la partita contro il Messina, in programma domenica 18 gennaio alle ore 15,00. Così come preventivabile non potrà sedersi in panchina il tecnico Peppe Misiti per comportamento non regolamentare durante la gara con il Ragusa. Un turno di squalifica anche per Mauro Bollino, che si trovava in panchina, “per essere uscito dall'area tecnica e aver rivolto espressioni irriguardose ai tesserati della società avversaria” e per Andrea Petta “per aver toccato il pallone con una mano negando alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.

Proprio su Petta si sono concentrate le attenzioni del Bisceglie, capolista del girone pugliese di Eccellenza. Il difensore palermitano ha confermato che la società pugliese lo abbia cercato ma che per il momento non si muoverà da Gela. Quel “per il momento” preoccupa e non poco la tifoseria, considerato che sono rimasti in tre i centrali difensivi e domenica Sbuttoni è uscito per un indurimento al polpaccio.

Intanto sempre oggi una sorta di terremoto tecnico è scoppiato in serie D. Pippo Romano è stato esonerato dalla dirigenza del Messina, così come Nicolò Terranova dal Castrum Favara ed il ds Ernesto Russello dalla Nissa.