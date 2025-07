Gela, prime mosse: piace Maltese (ex Nissa) ed i gelesi Nardo, Retucci e Tuccio

Il club si riorganizza. Bonaffini Dg e Lo Bianco ds, Catania responsabile del settore giovanile con tanti addii di tecnici. Cacciola vuole la riconferma di Vincenzi.

Gela. Il nuovo Gela inizia a prendere forma. Siamo nella fase della programmazione ma i primi punti cardine sono stati fissati. Budget, staff tecnico, settore giovanile, mercato. Sono tutti argomenti affrontati in più riunioni, ovviamente per settore di competenza. Intanto si è lavorato sulla chiusura della scorsa stagione, atto indispensabile per formalizzare l’iscrizione in serie D. Novità nello staff tecnico. Confermato Gaspare Cacciola(ma aveva un biennale) ed il secondo Maurizio Nassi. Cambia il ruolo di Alessandro Bonaffini, che sarà direttore generale mentre Aurelio Lo Bianco direttore sportivo. Non ci sarà Aldo Aiello, preparatore dei portieri, che per motivi familiari non potrà seguire ancora Cacciola a Gela.

Settore Giovanile

Sono previste parecchie novità nel settore giovanile. Alessio Catania sarà il responsabile unico ed il coordinatore di tutte le categorie. Non sono da escludere nuovi tecnici. Molti della passata stagione non saranno confermati mentre ad altri sarà proposto un ruolo diverso.

Dirigenza

L’addio di Marco Scerranon è stata una sorpresa e si aspettava solo la fine della stagione per ufficializzarlo. I tifosi sperano che la famiglia Brunetti faccia l’ingresso formale nel club perché finora ha solo mantenuto una sponsorizzazione. Difficile che le condizioni possano cambiare ma Vittoria sta lavorando per attirare nuovi sponsor.

Mercato

La squadra sarà totalmente cambiata. Saranno in pochi ad essere confermati. Il club vorrebbe trattenere i portieri Valenti e Colace, il difensore Giuliano, i centrocampisti Gigante e Vincenzi. Quest’ultimo, autore di un torneo strepitoso condito da 10 reti, è attualmente in vacanza e si è limitato a dire “ne parleremo al mio ritorno”, non escludendo nulla. Anche Savasta rientrerebbe in questa ristretta lista di confermabili ma toccherà a Lo Bianco avviare contatti singoli. Maydana è andato a Malta, Sessa seguirà il gruppo dei vari Cocimano e Zappalà, cui è legatissimo. In entrata contatti con Alessandro Nardo, giovane gelese che farebbe comodo perché un under fortissimo e già con esperienza in D ad Acireale. Lo abbiamo visto seguire la squadra anche a Canosa. Rientro in vista? Nel mirino anche altri gelesi come Mattia Retucci e Vincenzo Tuccio. Il primo colpo potrebbe però essere l’ex capitano della Nissa Dario Maltese, svincolato da pochi giorni ma seguito da club ambiziosi come la Scafatese. Classe 92, il giocatore ha collezionato 24 presenze, condite da 4 reti. Il cammino del Gela è appena iniziato.

Gaspare Cacciola trasuda ottimismo. Ha le idee chiare e sul mercato ha già tracciato l’identikit dei rinforzi e Vittorie e Lo Bianco. E non è da escludere anche qualche ex Siracusa.