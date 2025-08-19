"Spaccata" in una gioielleria del centro storico

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per gli accertamenti

Gela. Una spaccata in pieno centro storico ai danni di una gioielleria, in via Damaggio Fischietti. Probabilmente, un'azione studiata, per infrangere le vetrine dell'attività e portare via i preziosi che erano esposti. E' accaduto da poco e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per gli accertamenti. Nella zona, non mancano i sistemi di videosorveglianza, che potrebbero essere utili per risalire a chi ha agito. Indagini sono state avviate dai poliziotti del commissariato. Pare che se agire siano stati in due, a volto coperto.





