"Spaccata" in una gioielleria del centro storico
Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per gli accertamenti
A cura di Redazione
19 agosto 2025 19:50
Gela. Una spaccata in pieno centro storico ai danni di una gioielleria, in via Damaggio Fischietti. Probabilmente, un'azione studiata, per infrangere le vetrine dell'attività e portare via i preziosi che erano esposti. E' accaduto da poco e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine per gli accertamenti. Nella zona, non mancano i sistemi di videosorveglianza, che potrebbero essere utili per risalire a chi ha agito. Indagini sono state avviate dai poliziotti del commissariato. Pare che se agire siano stati in due, a volto coperto.