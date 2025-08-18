Incidente stradale in via Licata, giovane ferito trasportato in ospedale

Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le verifiche

Gela. Un giovane è rimasto ferito, questa mattina in un tratto di via Licata. Pare fosse a bordo di una minicar, che è sbandata impattando contro un muro. Sul posto, sono arrivati gli agenti della stradale, quelli della municipale e un'ambulanza. Il giovane è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le verifiche.