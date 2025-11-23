L'ex Maltese manda in estasi il Gela: la Nissa battuta 1-0
Atmosfera di altre categorie, con tremila spettatori sugli spalti. Il Gela domina il derby. Annullato un gol sempre a Maltese. FIschiatissimo l'ex Sarao, autore del rigore decisivo.
Gela. E’ il Gela il padrone del derby. La Nissa viene battuta 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato dall’ex Maltese sul fallo proprio di quel Manuel Sarao, fischiatissimo dai tifosi del Presti.
Atmosfera di altre categorie, con tremila spettatori sugli spalti. Misiti non cambia rispetto a Paternò, con il solo Giuliano al posto di Petta. La partita è stata un monologo biancazzurro. Il Gela reclama anche un rigore su Mbakogu, ed un gol annullato per un fuori gioco inesistente di Gigante sul tiro gol di Maltese.
53’ Finisce qui.
39’ GOL DEL GELA. Il capitano Maltese la sblocca su rigore.
37’ rigore per il Gela, ingenuo fallo di mano di Sarao sugli sviluppi di un angolo.
31’ st Palermo per Cittadino.
28’ st Aperi per Tuccio.
20’ Kragl per Terranova.
19’ Primo tiro della Nissa con Agnello, Minuss ci mette i guanti.
16’ Ci prova Tuccio, ancora Castelnuovo in angolo.
9’ st entra Sarao al posto di Diaz, subissato da fischi.
2’ st Maltese su punizione, Castelnuovo in angolo.
Squadre in campo con gli stessi undici.
Secondo tempo
39’ Gigante, gran controllo e tiro a giro alto.
27’ Ci riprova Maltese, palla fuori. C’è solo il Gela in campo.
26’ Gol annullato a Maltese per un inspiegabile fuori gioco sull’assist di Tuccio.
24’ Tuccio si invola in area ma conclude debole sul primo palo.
17’ Erroraccio di Agnello che regala a Mbakogu un pallone che l’attaccante per poco non trasforma quasi in gol.
11’ Gigante per Mbakogu, lo scarico per Giacomarro a fil di palo.
1’ Primo brivido per Castelnuovo. Sull’angolo di Maltese costretto a smanacciare
Primo tempo:
Gela: Minuss, Argentati, Giuliano, Sbuttoni, Marino, Cangemi, Giacomarro, Maltese, Tuccio (28’ st Aperi), Mbakogu, Gigante (43’ st Petta). A disp: Colace, F. Ferrigno, Bollino, Vincenzi, Martinenko, Panzera, M.Ferrigno, Petta. All.: Misiti.
Nissa: Castelnuovo, Agnello, Cittadino (30’ st Palermo), Diaz (9’ st Sarao), Rotulo, Bruno, Terranova (20’ st Kragl), Rapisarda, Silvestri, Napolitano, Megna. A disp: Dregan, Croce, Marino, Tumminelli, Ciprio, Fascetta. All.: Tatomir.
Arbitro: Tassano di Chiavari.
Reti: 39’ st Maltese su rigore.
Note: ammoniti Diaz, Marino, Terranova, Sarao, Silvestri. Espulso Fulco del Gela per proteste.