Basket, Ideal ambiziosa: si parte dai giovani, Trainito futuro presidente

La storica società della famiglia Cavallo disputerà i tornei giovanili e quello di Promozione con il ritorno di Mancuso, Cavallo e La Cognata come istruttori

Gela. Pallacanestro gelese in fermento. Accanto alla prima squadra di serie C rilancia anche l’ Ideal Basket Gela, storica società fondata nel lontano 1982 dalla famiglia Cavallo. In arrivo importanti novità. Tra i nuovi innesti societari c’è Rosario Trainito, che assumerà la carica inizialmente di direttore sportivo, ma non si esclude la presidenza . La visione è chiara: riportare il basket gelese con tanti gelesi che fanno vibrare i cuori dei tifosi, partendo dalle fondamenta. Il progetto prevede la partecipazione ai campionati regionali Under 13-14-15 -17, affiancata dall'iscrizione di una squadra al campionato di Promozione. L'obiettivo primario è la valorizzazione dei giovani atleti delle categorie Under 15 e 17, integrando nel contempo ex giocatori gelesi che saranno coinvolti attivamente nel nuovo corso se ne vorranno fare parte. La volontà è quella di puntare su talenti locali per rafforzare l'identità del basket gelese.

A tal proposito, dal 7 al 21 luglio, la palestra della scuola media Verga ospiterà un campus di perfezionamento cestistico. Questo evento sarà guidato da allenatori esperti che hanno segnato la storia del basket a Gela: I professori Gaetano Mancuso, Francesco Cavallo, Silvio Cavallo e Omar La Cognata. Il campus rappresenterà il punto di partenza per la nuova stagione, che si preannuncia ricca di entusiasmo e determinazione. L'intento è dare nuova linfa alla società e perseguire obiettivi che in passato sono stati raggiunti solo in parte. Un esempio emblematico è la vittoria del campionato di Promozione di due anni fa, a cui non fece seguito l'iscrizione in Serie D per l'impossibilità di affrontare le sfide economiche e organizzative di un campionato superiore. Questa volta, la società è pronta a capitalizzare i successi e a spingersi oltre. Sarà importante l’aiuto di tanti sponsor per un progetto tutto per Gela ed i gelesi.