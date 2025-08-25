I The Kolors arrivano in città, dopo il rinvio show fissato per domenica sera: "Sarà una grande festa"

Il concerto è in programma domencia 31 agosto

Gela. La città si prepara ad accogliere i The Kolors, che calcheranno il palco della Rotonda est di Macchitella, domenica 31 agosto, con ingresso libero. La data, inizialmente prevista per il 23 agosto e successivamente annullata a causa di motivi di salute del frontman sarà dunque recuperata grazie al forte impegno della band e alla collaborazione con l’amministrazione comunale. Il concerto rientra nel tour estivo “Summer 2025”, che segna il ritorno live in Italia dei Kolors dopo il trionfale tour europeo caratterizzato da sold out in città come Londra, Parigi e Berlino. La band, guidata da Stash, è pronta a regalare al pubblico gelese uno show esplosivo pieno di energia e sorprese. Il tour prende vita dal successo di “TU CON CHI FAI L’AMORE” (Warner Music Italy), brano presentato al Festival di Sanremo 2025 e subito balzato ai vertici delle classifiche radiofoniche, confermando l’identità sonora originale e inconfondibile del gruppo. Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Color Sound, il “Summer 2025” porterà i Kolors in numerose piazze italiane, con nuove tappe già annunciate a L’Aquila, Marina di Modica (RG) e Castelnuovo di Garfagnana (LU). In questi giorni la produzione della band, insieme alla macchina organizzativa del Comune di Gela, ha lavorato intensamente per assicurare la nuova data, evitando alla città di rinunciare a un evento tanto atteso. Un impegno che ha visto coinvolti significativi sforzi, anche a livello organizzativo ed economico , e che ha trovato nella determinazione dei Kolors la garanzia della loro presenza a Gela. Il sindaco e l’assessore Morselli esprimono gratitudine verso tutti i soggetti coinvolti e sottolineano la soddisfazione per il risultato raggiunto, rinnovando l’invito a tutta la cittadinanza. "Il concerto dei The Kolors sarà una grande festa per Gela. Invitiamo tutti a partecipare con entusiasmo alla nuova data del 31 agosto, un appuntamento che unisce musica, passione e comunità", dicono. Appuntamento dunque a domenica 31 agosto, ore 21, alla Rotonda Macchitella per una serata indimenticabile con i The Kolors.