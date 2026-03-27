il gelese Vittorio Cagnes tra i fisioterapisti del Torneo delle Regioni

Prestigiosa nomina per il professionista gelese, scelto tra i tre fisioterapisti della FIGC LND per la 62ª edizione della storica competizione giovanile in programma in Puglia.

Gela. Importante riconoscimento per il gelese Vittorio Cagnes, selezionato tra i tre fisioterapisti ufficiali della FIGC Lega Nazionale Dilettanti in occasione della 62ª edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 11.

Un traguardo di grande prestigio per Cagnes, chiamato a far parte dello staff sanitario di una delle manifestazioni più antiche e rappresentative del panorama calcistico italiano, punto di riferimento assoluto per il movimento dilettantistico giovanile.

L’edizione 2026, in programma dal 27 marzo al 3 aprile, segna un ritorno storico: dopo 38 anni, il torneo torna infatti in Puglia. Un risultato reso possibile grazie al lavoro organizzativo del Comitato Regionale Puglia LND, guidato dal presidente Vito Tisci, in sinergia con la Lega Nazionale Dilettanti, la FIGC e la Regione Puglia, che nel 2026 sarà anche insignita del titolo di Regione Europea dello Sport.

I numeri dell’evento confermano la sua portata: quasi 150 gare distribuite su 19 impianti in erba artificiale, coinvolgendo le province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Un modello organizzativo diffuso che valorizza non solo l’aspetto sportivo, ma anche quello sociale e territoriale della manifestazione.

Per Cagnes si tratta di una vetrina importante e di un riconoscimento al lavoro svolto negli anni: un professionista che porta Gela e il suo territorio in un contesto nazionale di alto livello, contribuendo con competenza e professionalità alla tutela degli atleti in una competizione che rappresenta il futuro del calcio italiano.