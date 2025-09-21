Sarao meravigliao, il Gela sbanca Messina con una sua doppietta

I biancazzurri restano in dieci dopo 25 minuti per il rosso diretto a Sbuttoni ma giocano una grande partita. Sarao la sblocca su rigore e poi raddoppia a metà ripresa.

Gela. E' un Gela sontuoso quello che sbanca il Franco Scoglio di Messina. Una doppietta di Sarao lancia gli uomini di Cacciola in testa alla classifica con uno zero nella casella reti subiti. Eppure i biancazzurri sono rimasti in dieci per il rosso diretto (eccessivo) a Sbuttoni dopo appena 25 minuti. Oltre ai singoli il Gela scopre Minuss. Grandi parate e personalità. E mercoledì c'è il Lamezia.

Primo tempo

11' conclusione di Giacomarro

19' Sarao di testa angolo

20' Girata di Cangemi fuori

24' Espulso Sbuttoni, rosso diretto

25' Petta prende il posto di Aperi

37’ colpo di testa di Aprile di poco fuori

46’ Calcio di rigore per il Gela

47’ GOOOOLL. Sarao sotto la traversa per il vantaggio Gela

Secondo tempo

47’ Ci prova Garufi dalla lunga distanza.

54’ Entra Azzara per Zucco, subito pericoloso dalla distanza.

55’ Yekalej di testa alto.

56’ Entra Siino per Sartore.

60’ Girata di Sarao sugli sviluppi di un angolo, para a terra Sorrentino.

62’ GOOOL del Gela. Ancora Sarao di testa trova il raddoppio.

72’ Grande parata di Minuss sul tentativo di Azzara

74’ Ancora Azzara, sempre il più pericoloso del Messina.

84’ Entra Gigante per Cangemi.

90’ Grandissima parata di Minuss sull’incornata da pochi passi.

95' fine partita.

MESSINA – GELA 0-2

Messina: Sorrentino, De Caro, Trasciani, Orlando, Yealej, Tesija (31’ st Elia), Garufi, Zucco (7’ st Azzara), Bombaci (16’ st Rossetti), Aprile, Tourè (31’ st Fravola). A disp: Paduano, Bosia, Elia, Cirino, Veron. All.: Romano.

Gela: Minuss, Giuliano, Sbuttoni, Maltese, Aperi (25’ pt Petta), Panzera, Cangemi (39’ st Gigante), Giacomarro, Sartore (12’ st Siino), Marino, Sarao (48’ st D’Emilio). A disp: Colace, Argentati, Cosmano, Vincenzi, Martinenko, Ferrigno. All: Cacciola

Arbitro: Zangara di Catanzaro.

Reti: 47’ pt, Sarao su rigore, 17’ st Sarao.

Note: 25’ espulso Sbuttoni per gioco violento. Ammoniti Trasciani, Aprile.