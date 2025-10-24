Al Pontelongo il big match Niscemi-Modica, giornata gialloverde

Per la squadra di Fabio Comandatore un incontro fondamentale dopo le due vittorie consecutive. Rossi: sarà un banco di prova per noi

Niscemi. C'è attesa per Niscemi-Modica. Domenica alle 15 allo Stadio Pontelongo una sfida che profuma di passione, contro una delle migliori formazioni del girone. Fabio Comandatore sa che potrebbe essere un crocevia tra l'alta e la bassa classifica ed ha preparato al meglio la partita. L'esperto difensore Marco Rossi la presenta così. "Domenica ci attende una partita molto importante - dice il giocatore - e allo stesso tempo molto difficile, sarà un bel banco di prova per noi. Incontreremo una squadra costruita per vincere il campionato, composta da validi giocatori per la categoria. In settimana ci siamo preparati molto bene cercando di curare ogni dettaglio". RIentra il centrocampista Mauro dalla squalifica