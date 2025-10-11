Un edificio che racconta secoli di fede: il tesoro barocco gelese che custodisce arte e storia barocca

A Gela la Chiesa di San Giacomo Maggiore custodisce arte e storia barocca, un gioiello meno noto che merita di essere visitato.

Un edificio che racconta secoli di fede

Nel cuore del centro storico di Gela sorge la Chiesa di San Giacomo Maggiore, una delle testimonianze più importanti della spiritualità e dell’arte barocca della città. Edificata nel Seicento, la chiesa fu dedicata a San Giacomo Maggiore, apostolo e patrono dei pellegrini, ed è stata nei secoli un punto di riferimento religioso e sociale per gli abitanti. La struttura riflette lo stile barocco siciliano, con una facciata ricca di elementi decorativi e un interno a navata unica che trasmette imponenza e solennità.

Oltre alla funzione religiosa, la chiesa rivestì un ruolo significativo anche dal punto di vista culturale. Era luogo di aggregazione per la comunità e custode di opere artistiche che ancora oggi testimoniano la vivacità della tradizione gelese. La sua posizione centrale la rendeva facilmente accessibile, diventando un simbolo di identità e di orgoglio cittadino.

Arte e spiritualità nel cuore di Gela

L’interno della Chiesa di San Giacomo Maggiore è impreziosito da decorazioni barocche, altari laterali e tele dedicate a momenti della vita di Cristo e degli apostoli. Le opere d’arte custodite al suo interno, insieme all’architettura imponente, fanno di questo luogo un piccolo scrigno di bellezza. Anche il campanile, visibile da varie zone del centro, sottolinea il ruolo della chiesa come punto di riferimento sia spirituale che urbanistico.

Oggi la chiesa continua ad essere meta di fedeli e curiosi, ma rimane al tempo stesso un monumento da scoprire per chi visita Gela al di là dei percorsi più noti. Entrarvi significa fare un salto indietro nel tempo, tra arte, fede e memoria, in un contesto urbano che ha visto nei secoli intrecciarsi popoli e culture