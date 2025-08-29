Un piccolo fiume, un grande ecosistema: l'affluente di sinistra del fiume Platani dal nome particolare

Scopri il Fiume Gallo d’Oro, affluente del Platani a Caltanissetta: storia, ambiente e una curiosità finale che sorprende!

Unico affluente di sinistra del fiume Platani nei territori di Caltanissetta, il Fiume Gallo d’Oro scorre attraverso la Riserva Naturale Integrale Monte Conca, regalandoci un angolo di natura selvaggia e storie antiche. Documentato dalla voce italiana di Wikipedia, questo corso d’acqua nasce nei pressi della Serra di Gazzola, tra alberi di salice, pioppo nero e ontano, per poi gettarsi nel Platani dopo circa 3 km nel cuore del territorio nisseno.

Un piccolo fiume, un grande ecosistema

La sua portata modesta nasconde un ruolo cruciale: il Gallo d’Oro alimenta ambienti umidi rifugio di ricca biodiversità. All’interno della riserva, le sue acque fresche danno vita alla Grotta della Risorgenza, conosciuta anche come grotta Carlazzo, dove il fiume torna alla luce in superficie. Le sponde del fiume, costituite da gessi e argille frammiste, accolgono una vegetazione tipica: saliceti, pioppeti e ontani, che creano un habitat prezioso per la fauna locale e rappresentano un patrimonio paesaggistico di grande valore per la provincia di Caltanissetta.

Tra geologia e archeologia: tracce del passato

Appena fuori dal letto del fiume, si incontrano i resti di un ponte di origine romana: testimonianza delle antiche vie che collegavano le comunità indigene ai grandi corsi d’acqua, centro di traffici e scambi. I più attenti potranno notare poesie di strati geologici, che emergono dalla parete del canyon scolpito dall’erosione naturale, offrendo uno spettacolo unico. Il Fiume Gallo d’Oro, pur piccolo, è così un grande libro aperto sulla storia, la geologia e la biodiversità del nisseno.