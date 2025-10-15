Il Santuario di un borgo nisseno sospeso tra fede e panorami mozzafiato

Il Santuario di San Paolino a Sutera, incastonato sul monte omonimo, unisce devozione e vedute spettacolari sulla Sicilia centrale.

Un santuario tra cielo e terra

Il Santuario di San Paolino sorge sulla sommità del Monte San Paolino, nel borgo di Sutera, uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Caltanissetta. La sua origine risale al Medioevo, quando venne costruito come punto di culto dedicato al santo, diventato patrono della comunità. L’edificio, che domina dall’alto l’intero abitato, è raggiungibile attraverso un percorso che unisce spiritualità e natura: salendo verso la cima si incontrano cappelle votive e croci che accompagnano i fedeli lungo la via.

Il santuario rappresenta da secoli il cuore religioso di Sutera. Qui ogni anno, a inizio giugno, si svolgono solenni celebrazioni in onore di San Paolino, con processioni che coinvolgono l’intera cittadinanza e che richiamano anche fedeli da tutta la provincia.

Un panorama unico sulla Sicilia centrale

Oltre al suo valore religioso, il Santuario di San Paolino è noto per il panorama che offre: dalla sua posizione si possono ammirare le vallate circostanti, i rilievi dell’entroterra siciliano e, nelle giornate più limpide, perfino l’Etna all’orizzonte. Questo connubio tra spiritualità e natura lo rende un luogo speciale non solo per i fedeli, ma anche per chi desidera scoprire un volto autentico della Sicilia centrale.

Il monte e il santuario sono diventati anche mete di pellegrinaggi e di escursioni, unendo la devozione religiosa al fascino paesaggistico. Così, Sutera si conferma come uno dei borghi più caratteristici della provincia, capace di custodire una tradizione secolare e allo stesso tempo di regalare emozioni a chi decide di visitarlo.