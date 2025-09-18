Il lago che non ti aspetti: un’oasi segreta a due passi da Gela

A pochi chilometri da Gela si trova il Lago Disueri, un’oasi naturale sorprendente e rifugio degli uccelli migratori nel cuore della Sicilia.

A pochi chilometri dal caos cittadino di Gela, immerso nella campagna siciliana, si nasconde il Lago Disueri, una distesa d’acqua dolce che sorprende chiunque vi si avvicini. Nonostante la sua vicinanza a uno dei centri più popolosi della provincia di Caltanissetta, questo specchio d’acqua conserva un fascino silenzioso, lontano dai circuiti turistici più battuti. È un luogo che non tutti conoscono, ma che racchiude una natura selvaggia e un passato che ha molto da raccontare.

Un lago artificiale diventato paradiso naturale

Il Lago Disueri nacque come bacino artificiale negli anni Sessanta, creato dallo sbarramento del torrente omonimo. In origine aveva una funzione prettamente agricola, destinato all’irrigazione delle coltivazioni circostanti. Con il passare del tempo, però, la natura si è impossessata di quest’area trasformandola in una vera e propria oasi ecologica. La presenza costante di acqua dolce ha favorito lo sviluppo di un ecosistema ricco e variegato, tanto da renderlo una delle zone più importanti per la sosta e la nidificazione degli uccelli migratori lungo le rotte del Mediterraneo.

Oggi il lago è parte della Riserva naturale orientata Biviere di Gela, e rappresenta uno degli habitat più significativi del territorio nisseno. Le sue sponde sono popolate da canneti, salici e pioppi, mentre le acque ospitano una grande varietà di specie ittiche. Il paesaggio che si apre davanti agli occhi del visitatore è sorprendente: un mosaico di colori e riflessi che cambia a seconda delle stagioni, sempre in grado di stupire.

Un rifugio per gli uccelli migratori e per chi cerca silenzio

Tra le curiosità più affascinanti legate al Lago Disueri c’è la sua importanza per l’avifauna. Durante le migrazioni, infatti, decine di specie di uccelli trovano qui un luogo ideale per fermarsi e riposare. Aironi, cavalieri d’Italia, germani reali e fenicotteri rosa sono solo alcuni degli ospiti che arricchiscono questo scenario naturale, rendendo il lago un punto privilegiato per gli amanti del birdwatching.

Ma non si tratta solo di biodiversità: il Lago Disueri è anche un luogo di pace, ideale per chi vuole allontanarsi dal rumore cittadino e immergersi nel silenzio. Le sue acque immobili e i paesaggi che lo circondano lo rendono perfetto per passeggiate, escursioni e momenti di contemplazione. Nonostante la sua vicinanza alla città di Gela, resta uno spazio poco frequentato, quasi un segreto custodito dal territorio.

Il suo valore, dunque, non è soltanto ambientale, ma anche simbolico: ricorda come in un’area spesso associata a industria e urbanizzazione possano ancora esistere luoghi di natura incontaminata. È per questo che il Lago Disueri continua ad attirare l’attenzione di chi cerca angoli autentici di Sicilia, lontani dalle mete turistiche più inflazionate.