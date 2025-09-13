La strada nissena che rivela il passato zolfifero e che percorri (quasi) ogni giorno

La SS190 “delle Solfare” collega Canicattì a Gela attraversando ex miniere tra Delia, Sommatino, Riesi: una via carica di storia e geografia.

La Strada statale 190 “delle Solfare”, conosciuta come SS 190, è una delle vie di comunicazione più significative della Sicilia interna. Collega la città di Canicattì con Gela, attraversando il territorio della provincia di Caltanissetta, un’area che fu per secoli il cuore pulsante dell’industria dello zolfo. Il suo nome non è casuale: lungo questo tracciato si incontrano ancora oggi le vestigia delle antiche solfare, i ruderi della miniera di Trabia-Tallarita, ponti storici in muratura e paesaggi che raccontano la trasformazione di un’intera economia.

Un viaggio tra miniere e vallate interiori

La SS 190 parte da Canicattì e, dopo aver lasciato l’Agrigentino, entra nel cuore del Nisseno mostrando un paesaggio tipico dell’entroterra siciliano, fatto di colline aride e valloni profondi. Questa strada tocca Delia, Sommatino e Riesi, lambisce Mazzarino e infine raggiunge Ponte Olivo, innestandosi sulla SS 117 bis Centrale Sicula che porta a Gela. Un tempo era l’arteria vitale dei minatori e dei braccianti che percorrevano questi territori, ed è ancora oggi una via che conserva un fascino autentico. Il nome “delle Solfare” richiama con forza la memoria dell’attività mineraria che rese la provincia di Caltanissetta protagonista assoluta nell’estrazione mondiale dello zolfo tra Ottocento e Novecento.

Un'arteria che racconta un’epoca

Percorrere la SS 190 significa attraversare un museo a cielo aperto: ruderi di miniere, vecchie infrastrutture ferroviarie mai completate, ponti che hanno resistito al tempo e vallate che portano ancora i segni del lavoro umano. Oggi la strada offre scorci spettacolari, come il passaggio vicino al lago Disueri, e continua a rappresentare un tracciato ricco di suggestioni storiche e naturalistiche. Non è soltanto un’arteria stradale, ma il filo che unisce la memoria di un’epoca industriale con la vita quotidiana della Sicilia contemporanea.

Curiosità

Lo sapevi? La SS 190 delle Solfare venne istituita ufficialmente nel 1953 e si estende per circa 65,5 km. Ancora oggi conserva nel suo nome l’eredità delle miniere che ne giustificarono la nascita e che ne fanno una delle strade più identitarie della provincia di Caltanissetta.