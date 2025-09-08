A Caltanissetta c'è un feudo nato nel 1507 che scateno lotte di potere: lo hai visitato anche tu

La Contea di Mazzarino, fondata nel 1507 dai sovrani aragonesi, fu teatro di intrighi feudali e di ascesa della nobile famiglia Branciforte.

Nel cuore del territorio nisseno, l’istituzione della Contea di Mazzarino nel 1507 segnò una svolta nella storia feudale della Sicilia. Il feudo, voluto dai sovrani aragonesi, fu affidato alla potente famiglia Branciforte, destinata a dominare per secoli le sorti del borgo e dei territori circostanti. Questo atto, apparentemente amministrativo, avrebbe in realtà scatenato alleanze, rivalità e guerre di potere che si intrecciarono con la complessa vicenda del Regno di Sicilia in età moderna.

L’origine aragonese della Contea e l’ascesa dei Branciforte

La Contea di Mazzarino venne istituita il 25 marzo 1507 per volontà dei sovrani aragonesi, che riconobbero a Matteo Branciforte e ai suoi eredi il controllo su ampi territori nella Sicilia centro-meridionale. Questa concessione segnava la definitiva ascesa dei Branciforte nel panorama nobiliare isolano, trasformandoli da semplici baroni a principali protagonisti del potere feudale nell’isola. La contea comprendeva non solo il centro abitato di Mazzarino, ma anche villaggi e campagne circostanti, fondamentali per la produzione agricola e il controllo delle vie interne che collegavano l’entroterra con la costa meridionale.

Intrighi, successioni e impatto sul territorio nisseno

Nel corso dei secoli successivi, la contea fu teatro di lotte dinastiche e conflitti interni alla nobiltà siciliana. I Branciforte, grazie al titolo comitale, consolidarono il loro potere e ampliarono i propri possedimenti, favorendo la costruzione di palazzi signorili, chiese e strutture difensive che ancora oggi caratterizzano il centro storico di Mazzarino. La loro influenza si estese anche oltre i confini della contea, con alleanze matrimoniali che intrecciavano destini con altre casate siciliane e spagnole.

L’eredità storica della Contea di Mazzarino è oggi visibile nelle architetture del borgo e nei resti del potere feudale che segnò profondamente la provincia di Caltanissetta e l’intera Sicilia centro-meridionale.