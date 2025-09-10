Unica in Sicilia: la Basilica nissena che nasce da una leggenda medievale

La Basilica del Màzzaro a Mazzarino custodisce un culto mariano medievale unico in Sicilia, con origini leggendarie e arte sorprendente.

Nel cuore di Mazzarino, tra le colline dell’entroterra nisseno, sorge la Basilica-santuario di Maria Santissima del Màzzaro, uno dei luoghi di culto mariano più antichi e affascinanti della Sicilia. Questo edificio sacro, eretto nel Medioevo e ampliato nei secoli successivi, non è solo il centro religioso della cittadina ma anche custode di una leggenda che da oltre cinquecento anni alimenta la devozione popolare: il ritrovamento miracoloso di un’immagine della Vergine nei pressi del torrente Màzzaro, da cui la chiesa prende il nome.

Un santuario medievale tra leggenda e architettura

Secondo la tradizione, l’immagine della Madonna del Màzzaro sarebbe stata rinvenuta da alcuni pastori in circostanze considerate miracolose: una scoperta che spinse la comunità a costruire un primo edificio sacro nel XVI secolo, trasformato poi in basilica per importanza storica e spirituale. L’attuale struttura mostra una facciata neoclassica con elementi barocchi, frutto di ricostruzioni e ampliamenti tra Settecento e Ottocento, ma conserva al suo interno il cuore del culto: l’effigie lignea della Vergine, custodita in una cappella decorata da stucchi pregiati. Questo santuario, ancora oggi, è meta di pellegrinaggi che uniscono i fedeli provenienti da tutto il Nisseno e dalla Sicilia centrale.

L’importanza religiosa e la devozione popolare

La basilica è il fulcro della vita spirituale di Mazzarino: qui si celebrano funzioni solenni, riti processionali e momenti di raccoglimento che hanno attraversato i secoli senza perdere forza. La devozione alla Madonna del Màzzaro rappresenta una rara continuità storica in Sicilia: nata in un’epoca di contrasti tra poteri feudali e autorità ecclesiastiche, sopravvisse a guerre, carestie e persino al declino della nobiltà mazzarinese. Questo legame profondo tra comunità e santuario ha reso la basilica un simbolo identitario, non solo religioso ma anche culturale, per l’intera provincia di Caltanissetta.