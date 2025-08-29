Le radici e l’evoluzione di un polo civico-universitario: è il simbolo culturale di Caltanissetta

Scopri la vera storia del Consorzio Universitario di Caltanissetta, radici e corsi!

Il Consorzio Universitario di Caltanissetta, nato nel 1992, è molto più di una semplice sede distaccata dell’Università di Palermo: è un vero e proprio simbolo culturale del capoluogo, situato nel prestigioso Palazzo Moncada, ex orfanotrofio femminile e antico convento domenicano. Qui si intrecciano storia, architettura, formazione e futuro, offrendo un panorama sorprendente da scoprire.

Le radici e l’evoluzione di un polo civico-universitario

Il Consorzio nasce ufficialmente nel 1992 come sede territoriale grazie all’impegno della Provincia Regionale, del Comune, dell’Azienda Sanitaria, della Camera di Commercio e dell’Azienda Ospedaliera San Elia.

Da subito trova dimora nell’ex orfanotrofio femminile Moncada, situato in corso Vittorio Emanuele 92, un complesso storico che ha ospitato l’antico convento di San Domenico, poi riconvertito in Corte d’Appello e da ultimo in Casa dello Studente, con 34 alloggi per universitari.

Nel 2003 vennero anche installate opere scultoree in marmo bianco di Girolamo Ciulla su corso Vittorio Emanuele, proprio davanti all’ingresso del Consorzio.

Corsi, ruoli e nuove frontiere accademiche

Il Consorzio offre oggi tre corsi di laurea magistrale a ciclo unico: Medicina e Chirurgia, Ingegneria Biomedica e Scienze e Tecnologie Agrarie. Le lezioni si svolgono tra l’ex orfanotrofio (Ingegneria e Medicina primo anno) e la sede del CeFPAS (Medicina e Chirurgia).

In precedenza erano attivi corsi di Scienza dell’Amministrazione, Comunicazione, Ingegneria Elettrica/Elettronica, Scienze Biologiche e addirittura specializzazioni in clinica bovina o citotossicità, frutto di collaborazioni con le Università di Messina e Catania. Tuttavia questi furono sospesi dopo il 2006.

Nel maggio 2019 il Consorzio siglò una partnership formativa con la clinica “Regina Pacis” di San Cataldo per percorsi pratici in Medicina.

Dal 2022 è parte del progetto ufficiale del “Primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo”, riconoscendo l’istituzione come ente promotore.

Dal maggio 2020 la presidenza è guidata da Walter Tesauro, succeduto a Giovanni Arnone ed Emilio Giammusso.