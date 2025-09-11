Da Gela al trono di Siracusa: la sorprendente figura tiranna e il segreto della sua ascesa

Gelone, tiranno di Gela, conquistò Siracusa e cambiò la Sicilia antica: la sua strategia politica e militare resta leggendaria.

Nella Sicilia del V secolo a.C., segnata da guerre e alleanze mutevoli tra colonie greche e popolazioni indigene, emerse la figura di Gelone, tiranno di Gela e successivamente di Siracusa. Appartenente alla potente famiglia dei Dinomenidi, Gelone riuscì in pochi anni a trasformarsi da comandante militare a sovrano temuto e rispettato, influenzando l’equilibrio dell’intera Magna Grecia. La sua ascesa e le sue imprese, culminate nella vittoria sui Cartaginesi, hanno consegnato alla storia un personaggio di spicco, che ancora oggi è ricordato come uno dei leader più abili dell’antichità siciliana.

Da comandante a tiranno di Gela

Gelone iniziò la sua carriera militare sotto il tiranno Ippocrate di Gela, di cui era comandante della cavalleria. Grazie alle sue doti strategiche e al carisma, dopo la morte di Ippocrate nel 491 a.C., fu acclamato tiranno di Gela dalle forze armate e dai cittadini. Sotto il suo governo, la polis consolidò il proprio dominio sulla Sicilia sud-orientale, rafforzando le fortificazioni e ampliando i commerci marittimi. Gelone dimostrò subito una notevole abilità politica: non si limitò al potere militare, ma strinse alleanze con città vicine e con popolazioni indigene, ponendo le basi per una futura espansione verso Siracusa.

La conquista di Siracusa e la battaglia di Imera

Nel 485 a.C. Gelone approfittò delle tensioni interne a Siracusa per conquistarla senza grandi resistenze, spostando lì la sede del suo potere. Da quel momento Siracusa divenne la città più potente dell’isola. Il momento decisivo del suo regno fu la battaglia di Imera (480 a.C.), in cui, alleato con Akragas, sconfisse in modo clamoroso i Cartaginesi che avevano invaso la Sicilia. Questa vittoria segnò l’inizio di un lungo periodo di prosperità per Siracusa e consolidò il mito personale di Gelone come difensore dei Greci in Sicilia.