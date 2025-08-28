Un castello che cela una storia misteriosa: al suo interno si dice sia presente qualcosa di incredibile

Scopri il Castello di Falconara a Butera: storia, misteri e curiosità. Una dimora storica che incanta da secoli.

Il fascino della Torre e le sue origini aragonesi

Il nucleo originario è una grande torre quadrata, esistente già nel 1392, quando Re Martino I la assegnò al feudo di Butera ai nobili catalani degli Ademar. Questa torre – chiamata “Falconara” proprio perché inizialmente usata per allevare falconi da caccia – dominava la costa e vigilava contro incursioni nemiche, rimanendo funzionale fino al XVIII secolo. Oggi la torre è alta 36 metri, con splendide bifore catalane intatte, un segno autentico delle sue radici medievali.

Da fortezza a dimora nobiliare

Tra le mura medievali, si susseguirono i Santapau, i Branciforte e infine i Chiaramonte Bordonaro, ognuno destinato a ampliare e trasformare il maniero. Nel ‘800 l’edificio si arricchì di un’ala elegante affacciata sul mare, con terrazze, scaloni, colonnati e giardini ornamentali creati da Ernesto Basile. Oggi, la cinta merlata e il rigoglioso parco mediterraneo, con essenze secolari e un fico d’india particolarmente raro, restano meraviglie da scoprire.

Castello di Falconara oggi: charme e accoglienza

Oggi il castello è dimora storica privata, parte hotel e location per ricevimenti, ma sempre visitabile dall’esterno sulla spiaggia di Marina di Butera. Offre sale affrescate, terrazze vista mare, piscina naturale e appartamenti immersi in un’atmosfera romantica per soggiorni da favola.

Grazie alla sua posizione, è meta ideale per eventi, matrimoni e set fotografici memorabili.

Curiosità

Si narra di un passaggio segreto sotterraneo che collegava il Castello di Falconara a quello di Butera, un tunnel leggendario mai ritrovato ma che aggiunge un tocco di mistero a questo gioiello siciliano.