Il deserto di gesso nisseno che pochi hanno visitato

Nella riserva geologica di Contrada Scaleri, Caltanissetta, solchi di gesso mutano ogni anno svelando un paesaggio lunare unico in Sicilia.

06 settembre 2025 11:00
Situata 2 km a est di Santa Caterina Villarmosa e una ventina da Caltanissetta, la Riserva naturale orientata geologica di Contrada Scaleri tutela 11,876 ha di affioramenti gessosi nati oltre 5 milioni di anni fa, quando il Mediterraneo si prosciugò. Istituita nel 1997 (categoria IUCN IV), offre al visitatore un “Sahara bianco” percorso da crepe, scaglie e pareti che al tramonto virano dall’avorio all’arancio. Qui il vento, la siccità e la CO₂ modellano senza tregua un labirinto di incisioni così fragile che basta un’unica pioggia per ridisegnarlo.

Una cattedrale di gesso e vento

Le coltri di gesso selenitico sono intagliate da microforme carsiche note come karren o campi solcati: sottili scanalature, lamelle taglienti, piccole vasche emisferiche profonde pochi centimetri. È un laboratorio naturale rarissimo in Europa dove si vede, in scala di millimetri, l’azione dell’acqua arricchita di CO₂ che scioglie il solfato di calcio e lo ricristallizza in nuove geometrie. Ogni dettaglio – dalle creste che sembrano lame di coltello alle “fessure a pettine” – racconta la capacità del gesso, pur tenero, di trasformarsi in scultura effimera e poi sparire con la stessa velocità.

Atlante geologico a cielo aperto

Gli studiosi dividono queste micro-architetture in libere, semiliberi e coperte: solchi su roccia nuda, cavità protette da un velo di terra o docce arrotondate tra ciuffi d’erba. I più minuti misurano 2 mm, i maggiori superano il centimetro; eppure resistono per secoli grazie al clima semiarido che rallenta l’erosione. Scaleri diventa così un’aula all’aperto: qui studenti e ricercatori osservano dal vivo processi come la carbonatazione dei solfati, la corrosione regressiva e la sovrasaturazione, senza microscopi né grafici. Perfino i visitatori inesperti percepiscono la stratificazione del tempo: basta toccare le pareti friabili per accorgersi che la storia geologica non è immobile, ma scrive e cancella le proprie pagine di gesso in continuazione.

