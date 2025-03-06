Luca Maganuco

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L’Accademia “Eleonora Lavore” celebra 25 anni di musica e talenti
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La giovane ballerina Gloria Cosenza trionfa a Caltanissetta
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“Winter kart”, terza edizione tra emozioni in pista e successo di pubblico
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Pericolo in ospedale per i talassemici, "Costretti a raggiungere a piedi il reparto per le trasfusioni"
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Rinnovate le cariche dell’Associazione “Chef Pastry Academy Gluten Free Italia - Malta”, Pizzo si conferma presidente
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Il caos all’ospedale “Vittorio Emanuele”: ascensori guasti e disagi inaccettabili!
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Violenza a scuola, due professori dell'Ipia feriti dagli alunni negli ultimi tre giorni
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Evade i domiciliari per andare a rubare, 59enne arrestato dai poliziotti
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L'acqua torna nei parametri, il sindaco revoca ordinanza di divieto per usi alimentari
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Nessun inquinamento al porto rifugio, l'Arpa :spiaggia e mare nei parametri
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Da Eni 4,5 milioni di euro per la riqualificazione dell'archeologia: 1,1 è destinato alla filmografia
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