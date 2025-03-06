Quotidiano di Gela

Luca Maganuco

Luca Maganuco

Anche Maurizio Russo esporrà le sue opere all’evento solidale “Artisti uniti per Niscemi”

22 aprile 2026 12:03

Nuovo elenco dei medici di famiglia: vince il personale, chiarezza per gli utenti

22 aprile 2026 11:44

Carfì lotta tra i problemi e chiude secondo di classe a Giarre–Milo

22 aprile 2026 11:25

Emilio Damante su Alpine A110, debutto da protagonista: secondo posto GT4 AM a Vallelunga

19 aprile 2026 21:31

Pintaudi sfiora il podio nell’esordio in Ok N Junior a Vittoria

19 aprile 2026 21:16

Gela, biodiversità e futuro: studenti a confronto

18 aprile 2026 11:11

Nella foto: Rocco Gauci

Rocco Gauci, restare a Gela per costruire il futuro: la passione che diventa impresa

18 aprile 2026 09:46

Colpito alla schiena da un divanetto mentre passeggiava in centro storico

27 marzo 2026 12:06

“Trofeo Ghelas”, la prima tappa sigla un nuovo successo al kartodromo

23 marzo 2026 12:08

Filippini premiato insieme a Minghi e Banfi: "Mediatica" nella commissione parlamentare

26 gennaio 2026 21:10

Nella foto da sinistra: Nadia Aidan, Giuseppe Lavore e Gaetano Capostagno.

L’Accademia “Eleonora Lavore” celebra 25 anni di musica e talenti

16 gennaio 2026 08:18

La giovane ballerina Gloria Cosenza trionfa a Caltanissetta

16 dicembre 2025 18:37

La poesia di Eleonora rivive su Rai 2, Andrea Delogu ospita Giuseppe Lavore

16 dicembre 2025 18:23

“Winter kart”, terza edizione tra emozioni in pista e successo di pubblico

15 dicembre 2025 12:01

Pericolo in ospedale per i talassemici, "Costretti a raggiungere a piedi il reparto per le trasfusioni"

18 novembre 2025 20:57

Emilio Damante vince anche a Misano, è vice campione del Tcr European Endurance

17 novembre 2025 09:34

Santa Lucia Soccorso amplia la rete del volontariato: protocollo con un’associazione di Niscemi

22 ottobre 2025 15:57

Rinnovate le cariche dell’Associazione “Chef Pastry Academy Gluten Free Italia - Malta”, Pizzo si conferma presidente

11 settembre 2025 09:54

Finale Campionato Italiano di Skeet ISSF: Tav Trinacria secondo dopo lo spareggio

01 settembre 2025 10:39

Eccellenze scolastiche a Gela: 100 e lode per Miryam Cafà e Alessandro Argirdeni

09 luglio 2025 09:45

Samuele Zappietro conquista il terzo posto al Crossodromo Santa Barbara nel Campionato AMA Rider-Expert MX2

17 giugno 2025 13:13

Gianni Carfì trionfa alla Coppa Val d’Anapo-Sortino: un ritorno vincente

28 maggio 2025 21:11

Il caos all’ospedale “Vittorio Emanuele”: ascensori guasti e disagi inaccettabili!

22 aprile 2025 10:36

Rinnovo Rsu ospedaliere, dal “Vittorio Emanuele” si lavora per buoni pasto e benessere del personale

21 aprile 2025 11:05

Ospedale, la Late dona due televisori al rinnovato reparto di Talassemia

21 dicembre 2017 20:27

Lezione di giornalismo al QdG, in redazione gli allievi maturi della Unitre

20 dicembre 2017 17:37

"Lascio la città", lo sfogo del gioielliere rapinato e preso a pugni da cinque balordi

20 dicembre 2017 14:37

La clinica "Santa Barbara" si rinnova e perde la Neurologia, Iacono: servono i finanziamenti

19 dicembre 2017 20:58

Concerto di Natale in Pediatria, donati gadget ai piccoli pazienti

19 dicembre 2017 20:14

Transenne pericolose in centro storico, pensionato finisce in ospedale

21 novembre 2017 11:56

Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

20 novembre 2017 00:33

Discarica in mare di rifiuti pericolosi, chiesto rinvio a giudizio per cinque dirigenti Eni

14 novembre 2017 15:36

Operazione "Far west", in carcere gli autori degli spari in via Crispi e via Cascino

14 novembre 2017 07:35

Festa di San Martino alla rsa "Santa Barbara", tra gli assistiti incanta un maestro di piano

12 novembre 2017 19:04

Incendiata una Mini Cooper a Margi, preso di mira un altro commerciante

12 novembre 2017 09:03

Uomo ferito da colpi di arma da fuoco, stava vigilando il suo podere

12 novembre 2017 07:05

Il fiume Gela puzza di melma nel tratto antistante le pompe di sollevamento dei liquami

10 novembre 2017 12:05

La città ricorda Giordano, il prefetto: preoccupa il calo delle denunce

10 novembre 2017 10:56

Bando di gara fornitura di recipienti a pressione – progetto Cassiopea

09 novembre 2017 23:37

Sgominata una banda dedita a furti in appartamenti e negozi: cinque arresti

09 novembre 2017 07:33

Bando di gara - Fornitura di un sistema sottomarino ssiv – progetto Cassiopea

07 novembre 2017 23:56

Carabiniere nota un ladro in azione, arrestato dopo inseguimento Rocco La Mattina

07 novembre 2017 11:35

Forza Italia incorona Mancuso, Federico esce di scena ma è il più votato tra i gelesi

06 novembre 2017 17:35

Regionali, Arancio verso la riconferma all'Ars ma l'Udc si sente terza forza politica

06 novembre 2017 13:14

Successo di Forza Italia in città ma Federico lo condivide con Mancuso, Arancio leader a sinistra

06 novembre 2017 11:22

Strade impraticabili con le prime piogge, ruspe per rimuovere il fango sul lungomare

06 novembre 2017 09:06

Fine del governo Crocetta, si vota e... indietro non si torna

05 novembre 2017 08:13

Tragedia a Timpazzo, morto schiacciato da un escavatore Rocco Iacona di 44 anni

04 novembre 2017 13:18

Tragedia nella discarica di Timpazzo, operaio schiacciato da un escavatore

04 novembre 2017 12:28

Concerto di musica dal vivo con Averna e la sua band

03 novembre 2017 23:39

Macchitella invasa dai topi, bimbi e suore barricati nell'istituto Suor Teresa Valsè

03 novembre 2017 09:36

Rapinata in via Navarra, all'uscita di un centro di trasferimento di denaro

02 novembre 2017 16:07

Mille parti in Ostetricia e pochi medici, in corsia c'è chi cucina uova e aggredisce il personale

02 novembre 2017 11:57

"Quartiere invivibile di notte", così il presidente del consiglio Ascia commenta il rogo alla sua Nissan

02 novembre 2017 09:39

Incendiata la Nissan del presidente del consiglio Ascia, esponente in aula del Pd

02 novembre 2017 08:39

Campo nomadi a Montelungo, parco nel degrado con la gestione Comunale

31 ottobre 2017 09:13

L'utilitaria incendiata è di Rosalba Marchisciana, dirigente del plesso "Albani Roccella"

30 ottobre 2017 10:00

Il sindaco diventa Templare, l'ex chiesa San Biagio destinata a casa dei cavalieri

30 ottobre 2017 09:19

In fiamme la "Panda" di un avvocato, l'azione degli incendiari non si placa

30 ottobre 2017 06:48

Quattro milioni per creare alloggi popolari in strutture abusive, Vella: dal Comune solo uno stabile

29 ottobre 2017 10:48

Accordo ignorato e i centri di cura per disabili restano tabù, Capici diffida il Comune

28 ottobre 2017 15:03

Avvisi di pagamento sulle lapidi in cimiteri degradati, Greco alla giunta: politica di basso profilo

28 ottobre 2017 14:18

Sanità locale al vaglio del ministro Lorenzin grazie alle associazioni di volontariato

27 ottobre 2017 18:18

Piantagione di marijuana tra pomodorini e canneti, arrestato trentenne

27 ottobre 2017 16:13

"Incarichi e odio politico", lo sfogo di Enrico Vella vittima dell'atto incendiario alla sua Audi

27 ottobre 2017 10:08

Incendiate otto autovetture, c'è pure quella dell'esponente del Megafono Enrico Vella

27 ottobre 2017 06:42

Solo 5 medici in Pronto soccorso, Messinese e Lorenzin amici nel declassamento della sanità

26 ottobre 2017 08:11

Wedding happy hour, invito a cena per costruire il matrimonio

25 ottobre 2017 16:25

Negano la tessera sindacale ad un edile, Curvà: vogliono escludermi dalla rsu

24 ottobre 2017 17:12

Notte di fuoco, in due roghi incendiate tre autovetture

24 ottobre 2017 07:42

Bando di gara: fornitura sistema di misura fiscale del gas - progetto Cassiopea

23 ottobre 2017 23:40

Rogo alla Rustica, dichiarato inagibile il piano superiore: ci sono sfollati

22 ottobre 2017 07:52

Si avvicina Milan Juventus e nei tifosi sale la febbre

22 ottobre 2017 06:41

Incendio alla rosticceria "Rustica", evacuato stabile di corso Salvatore Aldisio

22 ottobre 2017 05:59

Amazon ed e-commerce: le opportunità per imprese e artigianato regionale

18 ottobre 2017 08:20

Insegue e sperona l'auto con la presunta amante del marito, baruffa tra due donne

16 ottobre 2017 16:06

Il sindacato Nursind si affida a Provinzano, l'infermiere lavora nell'ospedale di via Palazzi

14 ottobre 2017 15:27

Incidente sulla Gela-Manfria, coinvolto un carabiniere della sezione motociclista

13 ottobre 2017 08:13

Giocare a scacchi per formare i bambini, abilitate cinque insegnanti col metodo Di Mauro

11 ottobre 2017 11:17

Matricida trasferito a Balate, i vicini: i suoi genitori erano preoccupati

10 ottobre 2017 09:08

Tragedia in via Livorno, uccide la mamma e ferisce il padre ottantaquattrenne

10 ottobre 2017 06:53

Bimbo di tre anni ferito al McDonald's, esce da un gioco con la frattura alla tibia

09 ottobre 2017 19:45

Donna muore a 44 anni, si era sottoposta ad intervento di chirurgia estetica

09 ottobre 2017 17:46

Rogo nella notte, le fiamme hanno lambito un capannone di ingrosso mandorle

09 ottobre 2017 06:40

I primi maturati del liceo scientifico "Vittorini" ancora uniti dopo 40 anni

08 ottobre 2017 23:03

Espropri del progetto Ciliegino non convincono, la Regione convoca la cooperativa Agroverde

07 ottobre 2017 16:55

Confisca da 5,2 milioni tra ville e autovetture al dentista appartenente a cosa nostra

07 ottobre 2017 09:41

Convegno con un candidato di Forza Italia alla biblioteca del classico, scoppia la polemica

06 ottobre 2017 17:05

Sgominata banda dedita allo spaccio e furti, emessi sette provvedimenti restrittivi

06 ottobre 2017 04:56

Pulci a Caposoprano, bimba in ospedale e palazzo di tre piani evacuato

05 ottobre 2017 15:46

Nuovo raid a Costa Zampogna, centro di aggregazione diventa simbolo di degrado

05 ottobre 2017 08:13

Violenza a scuola, due professori dell'Ipia feriti dagli alunni negli ultimi tre giorni

04 ottobre 2017 16:24

Licenza edilizia sospesa e atto intimidatorio, la rabbia di un cittadino

30 settembre 2017 16:39

Evade i domiciliari per andare a rubare, 59enne arrestato dai poliziotti

30 settembre 2017 07:52

Rubati motorini elettrici dai contatori idrici, raid ancora in vico Ruggeri

29 settembre 2017 17:19

Violenza sessuale in Guardia medica, la Uil: affiancare un infermiere ai medici

29 settembre 2017 14:13

L'acqua torna nei parametri, il sindaco revoca ordinanza di divieto per usi alimentari

29 settembre 2017 11:52

Guardia medica e distretto sanitario isolati per un guasto, attivato nuovo numero di telefono

29 settembre 2017 08:49

Nessun inquinamento al porto rifugio, l'Arpa :spiaggia e mare nei parametri

29 settembre 2017 08:31

Da Eni 4,5 milioni di euro per la riqualificazione dell'archeologia: 1,1 è destinato alla filmografia

28 settembre 2017 20:00

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