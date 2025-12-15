“Winter kart”, terza edizione tra emozioni in pista e successo di pubblico

Nella lotta tra Matteo Bagnato e Paride Gnoffo si è inserito Marco Pintaudi, esordiente di categoria tra i monomarcia. Tra i piloti locali in evidenza anche Luca Scimè e Cristina Xerra.

Gela. La terza edizione del trofeo “Winter kart” si conferma l’evento motoristico più atteso del territorio con la presenza di un migliaio di persone nel paddock di contrada Zai. I piloti, provenienti da diverse province e da Malta, sabato e domenica, si sono dati battaglia lungo i 1260 metri dell’insidioso tracciato del Kartodromo internazionale Gela. Sono state otto le categorie: due della mini, tre per quelli con trasmissione unica e altrettanti per i kart con marce. A fare da apripista sono stati gli “enfant prodige” della Mini under, dove l’ennese Salvatore Crocco è stato capace di mettere tutti in fila facendo capire, sin dalle qualifiche, di avere un passo inavvicinabile per gli altri fermando il cronometro in 51,879. Primo a scendere sotto il muro del 52 secondi. A onor del vero Francesco Fontanella ha cercato di mettere in discussione il discorso vittoria anellando, in gara, una serie di giri con un passo da qualifica. Il verdetto sotto la bandiera a scacchi è stato come da copione, con Crocco davanti a Fontanella e al locale Dante Cassarà, quest’ultimo capace di sfruttare al meglio i problemi occorsi in partenza a Salvatore Vecchio.

Vittoria per la gelese Cristina Xerra tra gli “Over” della sessanta. Vera roulette russa per l’ottava di litro dei monomarcia dove Marco Pintaudi, esordiente di categoria col team Praga di Tony Buscema, si è inserito nella lotta tra i soliti Paride Gnoffo e Matteo Bagnato, chiudendo davanti a tutti nell’assoluta e primo di categoria tra gli “x30”. Paride Gnoffo si è aggiudicato la vittoria, grazie ad una rimonta agevolata dalla rottura della catena, a pochi metri da traguardo, del Lenzo kart numero nove di Matteo Bagnato che oltre a dominare in qualifica e per quasi tutta la gara, ha registrato il migliore crono della giornata scolpendo il suo nome tra i pochi capaci ad abbattere il muro dei 46 secondi siglando un sonoro 45,987. Alla fine, la piazza d’onore, tra gli Okn va ad una sorprendente Serena Valenza. Vittoria nella Roc per Francesco Passanisi, esordiente nella Pista del Mediterraneo. Nella “kz Over” la vittoria è andata a Luca Scimè, scattato dal palo alle spalle del fratello Giuseppe. La piazza d’onore è andata a Ruta Gianpaolo che ha fatto spallucce tra i piloti gelesi. Sul gradino più basso del podio è salito un sorprendente Nunzio Giudici. Uno stoico Sebastiano Gurrieri ha chiuso in quinta scordando il “peso” dei suoi 71anni. Sul podio, visibilmente commosso, ha accompagnato il suo omonimo e nipote, vincitore nella velocissima “Kz2”, davanti a Salvatore Garofalo. Tra gli “Under” dei kart con marce Angelo Cannizzo ha preceduto Gianni Carfì, entrambi figli d’arte. Terzo posto per Giuseppe Tabbì, declassatosi nella “Kz Under” a causa della rottura del motore alla vigilia della terza edizione del trofeo “Winter kart”, manifestazione motoristica patrocinata dal Comune ed inserita nel calendario degli eventi natalizi.