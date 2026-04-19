Emilio Damante su Alpine A110, debutto da protagonista: secondo posto GT4 AM a Vallelunga

Pole in entrambi gli stage e ritmo da vittoria: a Vallelunga Damante e Maccari sfiorano il successo nel debutto GT4 AM.

Vallelunga. Esordio con il piede pesante per Emilio Damante in coppia con Maccari, subito protagonisti nella categoria GT4 AM del campionato GTC Endurance. Sul tracciato romano di Vallelunga il duo ha mostrato una competitività da veterani, firmando la pole position di categoria in entrambi gli stage di qualifica e confermando un passo gara di altissimo livello.

La vittoria, però, è sfuggita per un soffio. In entrambi gli stage, l’ingresso della Safety Car nei momenti decisivi ha azzerato i distacchi, rimescolando le strategie e togliendo al team la possibilità di concretizzare una superiorità costruita giro dopo giro. Nonostante ciò, il secondo posto finale rappresenta un risultato di grande valore, frutto di un lavoro meticoloso sul setup dell’Alpine A110 GT4, affinato sessione dopo sessione.

«È stata una gara complessa, sia nello stage 1 che nello stage 2 – ha spiegato l’equipaggio –. Siamo stati costantemente in battaglia con i rivali della nostra categoria e con i professionisti della Pro AM. Insieme al team abbiamo migliorato sensibilmente la vettura e ci siamo avvicinati moltissimo alla vittoria, nonostante fosse la nostra prima volta assoluta con l’Alpine. Senza test invernali era difficile fare meglio e la fortuna non ci ha aiutato con le Safety Car, ma siamo fiduciosi di poter lottare per il successo per tutto il campionato».

Il podio di Vallelunga rappresenta una base solidissima per il prosieguo della stagione. Ora il campionato lascia l’Italia e vola all’estero: prossima tappa Slovakiaring, dal 5 al 7 giugno, dove Damante e Maccari punteranno senza mezzi termini al gradino più alto del podio.