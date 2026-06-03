Cercò di fuggire con mezzo chilo di hashish, arrestato dalla polizia: giovane patteggia

Secondo gli investigatori, la droga era destinata alla cessione. Per questi fatti, era stato disposto il giudizio immediato. Con il patteggiamento, è arrivata la revoca della misura restrittiva

Gela. A inizio anno venne bloccato e arrestato dai poliziotti, nonostante il tentativo di fuggire in sella a uno scooter. Il venticinquenne Aurelio Trubia cercò di dileguarsi con circa mezzo chilo di hashish che aveva con sé, poi recuperato e sequestrato dai poliziotti. Secondo gli investigatori, la droga era destinata alla cessione. Per questi fatti, era stato disposto il giudizio immediato. Davanti al gup del tribunale, oggi è arrivato il patteggiamento, in continuazione con una precedente condanna, e in definitiva a un anno (su un totale di due anni e quattro mesi). C'è stato l'assenso della procura. Trubia è difeso dal legale Nicoletta Cauchi, che ha avanzato richiesta di revoca della misura imposta al giovane, ancora agli arresti domiciliari. Il giudice ha disposto il ritorno in libertà, senza altre restrizioni.