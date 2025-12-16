La poesia di Eleonora rivive su Rai 2, Andrea Delogu ospita Giuseppe Lavore

Giuseppe Lavore, ospite di Andrea Delogu, commuove su Rai 2 ricordando la sorella Eleonora, talento precoce celebrato con un premio internazionale.

Gela. “La porta magica”, in onda su Rai 2, si è aperta oggi pomeriggio per Giuseppe Lavore, accolto con un abbraccio dalla conduttrice Andrea Delogu nello spazio dedicato alla “Lettera magica”. Il musicista gelese ha chiesto e ottenuto “un piccolo spazio per ricordare la sorella Eleonora Lavore”, scomparsa prematuramente a 15 anni, “per leggere una sua poesia e permettere, almeno per qualche minuto, che le parole tocchino il cuore di chi ascolta”.

“Eleonora era immensa”, ha ricordato in lacrime Giuseppe Lavore, prima di leggere la poesia Illusione, scritta dalla sorella pochi mesi prima di annegare nelle acque di Scoglitti.

Da quel tragico giorno, la famiglia Lavore ha promosso numerosi eventi per mantenerne viva la memoria. “Era un’anima luminosa: scriveva poesie, romanzi, componeva musica – ha sottolineato Andrea Delogu leggendo in trasmissione la lettera di Giuseppe Lavore –. A volte penso che il suo talento fosse più grande della sua età. Negli anni ho cercato un modo per far sì che la sua voce non si spegnesse. Ho raccolto i suoi scritti, le sue melodie, i suoi sogni e ho composto un brano al pianoforte dedicato a lei, per sentirla ancora vicina”.

Quello di oggi è solo l’ultimo dei tanti gesti compiuti da Giuseppe in memoria della sorella. Come ricordato su Rai 2, il nome di Eleonora Lavore da dodici anni è legato a un premio dedicato ai giovani talenti di tutta Italia. La finale del premio “Eleonora Lavore”, da tre anni ospitata a Roma, raccoglie artisti provenienti da tutta Europa.