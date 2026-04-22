Anche Maurizio Russo esporrà le sue opere all’evento solidale “Artisti uniti per Niscemi”

Il taglio del nastro è fissato per domani, 23 aprile, alle 18, presso la biblioteca comunale "Mario Gori" di Niscemi.

Niscemi. Si inaugura domani la mostra “Artisti uniti per Niscemi” allestita all’interno della biblioteca comunale “Mario Gori”, in occasione della 44ª edizione della Sagra del Carciofo 2026. Lo scultore gelese, Maurizio Russo, si è unito al coro lanciato dagli artisti di caratura nazionale all’amministrazione comunale del comune niscemese e al Comitato dei festeggiamenti mirato a creare un momento di condivisione nel segno della solidarietà.

“Partecipare a un evento di questa portata – spiega Maurizio Russo – è motivo di grande orgoglio e un forte stimolo a proseguire nella ricerca artistica che da anni porto avanti attraverso la scultura. Ringrazio sentitamente chi mi ha dato l'opportunità di offrire il mio contributo artistico in un contesto così significativo per il territorio”.

Sarà possibile ammirare le opere di Maurizio Russo nel percorso espositivo allestito all'interno della biblioteca comunale "Mario Gori", uno degli edifici storici e significativi del centro cittadino. Una cornice d’eccezione che accoglierà l’artista per tutto il periodo della manifestazione. L’artista gelese donerà una sua opera in mostra al comune di Niscemi.

Il sindaco farà gli onori di casa, tenendo a battesimo l’inaugurazione dell’evento solidale insieme a Marianna Avila, assessore comunale alla Cultura e Spettacolo. Il taglio del nastro è fissato per domani, 23 aprile, alle 18.