Rinnovate le cariche dell’Associazione “Chef Pastry Academy Gluten Free Italia - Malta”, Pizzo si conferma presidente

Nel direttivo entra a fare parte Franco Cassarino nominato vice presidente dell'associazione che mira ad organizzare eventi gastronomici in città.

Si è svolta a Piazza Armerina la convocazione dei soci dell’associazione culturale e professionale Chef Pastry Chef Arte Bianca Academy Gluten Free Italia - Malta, occasione in cui sono state rinnovate le cariche elettive e approvati i bilanci associativi.

Alla guida dell’associazione è stato confermato, per un nuovo mandato triennale, il presidente Salvatore Pizzo, figura di riferimento nel settore dell’arte bianca e della formazione professionale. Al suo fianco, in qualità di vicepresidente, è stato nominato Franco Cassarino, imprenditore noto a Gela per le sue attività commerciali e il suo impegno nel mondo della gastronomia.

Durante l’assemblea, oltre al rinnovo delle cariche, i soci hanno approvato i bilanci relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, nonché il bilancio consuntivo per il 2025, a conferma della trasparenza e della solidità gestionale dell’associazione.

Nel nuovo consiglio direttivo entrano anche Maria Cinzia Profeta e Giuseppe Rinaudo, che contribuiranno con le loro competenze a rafforzare le attività formative e culturali promosse dall’Academy, con particolare attenzione al settore gluten free e alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche tra Italia e Malta.

L’associazione si conferma così un punto di riferimento per professionisti e appassionati del settore, con l’obiettivo di promuovere cultura, innovazione e inclusione alimentare.