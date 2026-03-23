“Trofeo Ghelas”, la prima tappa sigla un nuovo successo al kartodromo

Cosenza vince la KZ2 dopo una grande rimonta su La Licata. Successi anche per Scimè, Bagnato, Cataldo, Crocco e Russa nelle altre categorie.

Gela. Il “Trofeo Ghelas” convince e conferma lo spirito motoristico del “Kartodromo Internazionale Gela” (Kig), sancito anche dalla partecipazione dei migliori piloti del territorio. Nel fine settimana sono state le sfide in pista ad entusiasmare gli appassionati di kart, accalcati sugli spalti della struttura di contrada Zai per la prima delle tre prove del trofeo “made in Gela” legato al Motornext.

Nella classe regina, la KZ2, Giuseppe Cosenza è tornato alla vittoria grazie a una rimonta conclusa all’ultima curva, con arrivo in volata su un velocissimo Alessandro La Licata. Il pilota gelese del team Cosenza si era piantato in partenza, sciupando il vantaggio della pole ottenuta in 46,226, miglior crono assoluto della giornata. Sul terzo gradino del podio Vincenzo Costa, che ha mantenuto il ritmo dei primi senza però riuscire a contenere il ritorno di Cosenza.

Nella più “tranquilla” KZ, Luca Scimè ha dominato sin dallo spegnimento dei semafori. Alle sue spalle è successo di tutto: il poleman Ettore Cassarà (unico della categoria senza zavorra) è finito sull’erba pochi metri prima di entrare in contatto con Francesco Carfì, dicendo addio ai sogni di gloria. In seconda posizione è salito il ragusano Angelo Cannizzo, davanti a uno strepitoso Vincenzo Guaia e a Flavio Cofussi. Da segnalare anche il piazzamento del veterano Angelo Cannizzo, sesto e orgoglioso dei suoi 64 anni.

Settimo posto per William Ruzza, in pista anche tra le KZ subito dopo aver conquistato il podio nella OK. Davanti a lui un imprendibile Matteo Bagnato, che ha ipotecato la vittoria superando il rivale Paride Gnoffo. La OK-Junior è stata conquistata da Marcella Cataldo, portacolori del team La Licata.

Nella 60 Mini, Salvatore Crocco (Mini Under) ha rispettato i pronostici vincendo l’assoluta davanti a Gabriele Russa, primo della Over. Completano il podio della Under Cristian Filesi e Dante Cassarà. Nella Mini Over, secondo posto per Ludovica Porrovecchio.

Prossimo appuntamento a fine maggio.