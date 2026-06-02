Gianni Carfì chiude in quinta al 2° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria

Continua l'apprendistato con la Radical Suzuki per il pilota del Motor team nisseno che ha ottenuto il terzo podio di categoria consecutivo in slalom titolati.

Santa Domenica Vittoria (Me). Prosegue l’apprendistato con la Radical-Suzuki per Gianni Carfì che ha concluso in quinta posizione al 2° Slalom Città di Santa Domenica Vittoria, gara valevole per la Coppa ACI Sport 5ª Zona, il Campionato siciliano slalom ed il Trofeo dei Nebrodi. Il campione gelese, reduce da due podi consecutivi al Civm Sud, ha ottenuto anche il terzo posto di categoria. “Sono sempre più a mio agio al volante della Radical – commenta Gianni Carfì – con la quale continuo il percorso di adattamento ottenendo risultati di assoluto rilievo”. Il pilota del Motor team nisseno ha saputo ben interpretare il percorso della gara messinese vinta per due volte consecutive dal catanese di Biancavilla Silvio Fiore su Radical SR$ 1150. Il Trofeo Dei Nebrodi proseguirà con lo Slalom di Librizzi il 28 giugno, mentre l’appuntamento con ASD Ucria è per il 5 Luglio con il secondo Slalom di Raccuja.