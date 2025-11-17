Emilio Damante vince anche a Misano, è vice campione del Tcr European Endurance

l gelese portacolori del team "Tuder Motorsport" insieme ad Edoardo Maccari ha lottato per il titolo transitando primo in gara due al volante di un'Audi Rs3

Misano. Il pilota Emilio Damante si è laureato vice campione del Tcr European Endurance nella classe “Dsg”, vincendo gara due a Misano Adriatico. In coppia con Edoardo Maccari, entrambi portacolori del team “Tuder Motosport”, su Audi Rs3, nella gara in notturna hanno ben interpretato i 4226 metri del tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli centrando il gradino più alto del podio per la seconda volta. Il Misano World Circuit ha ospitato la quarta e ultima tappa del Tcr European Endurance assegnando i titoli delle categorie. Nonostante la vittoria Emilio Damante ed Edoardo Maccari non sono riusciti a recuperare lo svantaggio sul giamaicano Senna Summerbell (Wimmer Werk), consapevoli dello zero registrato nella tappa in Slovacchia. Il dentista volante gelese aveva riaperto la questione titolo vincendo a Vallelunga.

Resta la consapevolezza di avere lottato fino all’ultima curva consacrandosi tra i migliori rookie del prestigioso campionato europeo destinato alle vetture da turismo (Tcr).