Quotidiano di Gela

Emilio Damante vince anche a Misano, è vice campione del Tcr European Endurance

l gelese portacolori del team "Tuder Motorsport" insieme ad Edoardo Maccari ha lottato per il titolo transitando primo in gara due al volante di un'Audi Rs3

A cura di Luca Maganuco Luca Maganuco
17 novembre 2025 09:34
Emilio Damante vince anche a Misano, è vice campione del Tcr European Endurance -
Sport
Motori
Condividi

Misano. Il pilota Emilio Damante si è laureato vice campione del Tcr European Endurance nella classe “Dsg”, vincendo gara due a Misano Adriatico. In coppia con Edoardo Maccari, entrambi portacolori del team “Tuder Motosport”, su Audi Rs3, nella gara in notturna hanno ben interpretato i 4226 metri del tracciato intitolato alla memoria di Marco Simoncelli centrando il gradino più alto del podio per la seconda volta. Il Misano World Circuit ha ospitato la quarta e ultima tappa del Tcr European Endurance assegnando i titoli delle categorie. Nonostante la vittoria Emilio Damante ed Edoardo Maccari non sono riusciti a recuperare lo svantaggio sul giamaicano Senna Summerbell (Wimmer Werk), consapevoli dello zero registrato nella tappa in Slovacchia. Il dentista volante gelese aveva riaperto la questione titolo vincendo a Vallelunga.

Resta la consapevolezza di avere lottato fino all’ultima curva consacrandosi tra i migliori rookie del prestigioso campionato europeo destinato alle vetture da turismo (Tcr).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela