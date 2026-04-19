Pintaudi sfiora il podio nell’esordio in Ok N Junior a Vittoria

Esordio positivo per Marco Pintaudi a Vittoria: lotta per il podio in prefinale, poi un contatto in finale lo relega in fondo al gruppo.

Vittoria. Esordio incoraggiante nella categoria Ok N Junior per Marco Pintaudi, protagonista nella terza tappa del campionato regionale (Coppa Italia sesta zona) di karting promosso da Aci Sport, disputata oggi sul circuito Sole e Luna di Vittoria.

Il giovane pilota gelese del team Tony Buscema ha mostrato subito un ottimo passo gara, restando agganciato al gruppo di testa e lottando per la terza posizione in prefinale, chiusa poi in quarta piazza sotto la bandiera a scacchi. Da segnalare anche il suo miglior crono in gara, un convincente 55,140.

In finale Pintaudi ha nuovamente tentato l’assalto al podio, ingaggiando un duello serrato con Andrea Lunetta. Il confronto si è però concluso con un contatto che lo ha costretto a retrocedere fino all’ultima posizione. Nonostante l’episodio, il pilota si è detto soddisfatto della propria prestazione: «Ho visto di avere il passo per giocarmela in Ok, dopo il salto di categoria dalla Mini che mi ha tenuto lontano dalla Coppa Italia».

A rappresentare Gela a Vittoria c’era anche Alessandro Messina, impegnato tra i velocissimi kart della categoria KZ.