"Sws Sodi" fa tappa al Kig, Fracesco Caspo domina la seconda edizione della Sprint

Francesco Caspo conquista la Sprint del Kig davanti ai fratelli Chiarenza. Bagnato trionfa nel gruppo B tra sorpassi e colpi di scena.

Gela. Al Kartodromo internazionale di Gela (Kig) è andata in scena la seconda edizione della "Sprint", competizione valida per il punteggio Sws Sodi che ha richiamato venti piloti provenienti da tutta la Sicilia.

A imporsi nel raggruppamento principale è stato l'organizzatore della manifestazione, Francesco Caspo, autore di una prestazione impeccabile che gli ha consentito di conquistare il gradino più alto del podio nella finale riservata ai migliori. Alle sue spalle si sono classificati Cristiano Chiarenza e Mirko Chiarenza, protagonisti di una gara combattuta e di alto livello tecnico.

I due raggruppamenti sono stati definiti in base ai tempi fatti registrare nelle qualifiche. Per l'occasione, i gestori del kartodromo di contrada Zai hanno messo a disposizione i performanti Sodi Sport 390, utilizzati attraverso un sistema di rotazione che ha garantito la massima equità tra i partecipanti.

Nel primo gruppo l'unico rappresentante gelese è stato Paride Gnoffo, che ha chiuso la propria prova in nona posizione, confrontandosi con alcuni dei migliori specialisti dell'isola.

Spettacolo e colpi di scena hanno invece caratterizzato il raggruppamento B. A monopolizzare la scena è stato il gelese Matteo Bagnato, che ha conquistato la vittoria precedendo Surdi e Graffagnini. Alle sue spalle, tra prefinale e finale, non sono mancati contatti, uscite di pista e continui cambi di posizione che hanno reso la gara particolarmente avvincente per il pubblico presente.

L'unica nota stonata della manifestazione è stata la limitata partecipazione dei piloti locali. Un dato che contrasta con l'importanza del circuito Sws Sodi, capace in altre realtà di richiamare centinaia di appassionati e concorrenti.

La gara si è disputata su una porzione dei 1210 metri del veloce tracciato gelese, ma gli organizzatori guardano già al futuro con l'obiettivo di programmare una nuova edizione sull'intero percorso, per offrire uno spettacolo ancora più coinvolgente e valorizzare ulteriormente una struttura che, dopo la riapertura, continua a rappresentare un punto di riferimento per il karting siciliano.