Gianni Carfì domina a Librizzi e sfiora il podio assoluto

Gianni Carfì conquista la classe 1400 E2SC a Librizzi, chiude quarto assoluto per pochi millesimi e prepara già le prossime sfide.

Ancora un risultato di prestigio per il pilota gelese Gianni Carfì, protagonista allo Slalom di Librizzi, prova valida per il Campionato Italiano Slalom di Quinta Zona. Al volante della sua Radical, Carfì ha conquistato la vittoria nella classe 1400 E2SC, chiudendo inoltre in una brillante quarta posizione nella classifica assoluta, a pochissimi millesimi dal terzo gradino del podio.

Il pilota di Gela conferma così il suo eccellente stato di forma, dando continuità a una stagione ricca di soddisfazioni. Reduce dalla vittoria assoluta conquistata a Casteltermini e da quattro podi consecutivi di categoria ottenuti tra Novara di Sicilia, Custonaci, Giarre-Milo e Serradifalco-Mussomeli, Carfì continua a collezionare risultati di rilievo.

«Mi sto organizzando per partecipare alla Giarre-Milo – afferma soddisfatto Gianni Carfì –. La Radical mi sta dando onore e merito. Sabato sarò nuovamente in gara per lo slalom etneo».

L'obiettivo del pilota gelese è quello di proseguire il momento positivo e confermarsi tra i protagonisti della stagione, forte di un feeling sempre più consolidato con la Radical e di prestazioni che lo stanno portando stabilmente nelle posizioni di vertice.