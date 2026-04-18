Gela, biodiversità e futuro: studenti a confronto

Un convegno sulla biodiversità con studenti per il territorio: ecosistemi, sostenibilità e nuove opportunità per il futuro.

Gela. Presso la Pinacoteca comunale, si è svolto il convegno “Conservazione della Biodiversità e Valorizzazione del Territorio”, con la partecipazione degli studenti dell’istituto Morselli Sturzo.

Al centro dell’incontro, il valore della biodiversità: la piana di Gela rappresenta un hotspot di rilievo, grazie anche alla Riserva Naturale del Biviere di Gela, area fondamentale per la migrazione degli uccelli e la tutela di flora e fauna.

Sono stati illustrati progetti concreti come la riforestazione della macchia mediterranea e Geloi Wetland, insieme a iniziative di rinaturalizzazione e tutela del territorio. Un equilibrio possibile tra attività umane e ambiente, sostenuto anche dal recupero della Via Francigena Fabaria.

L’incontro, ideato da David Melfa di Sicily Eco Farm, ha puntato a orientare i giovani verso modelli sostenibili: energie rinnovabili, agrivoltaico, filiera corta, tutela del mare e turismo ecologico.

Le buone pratiche locali – dalla pulizia del lungomare alla piantumazione di alberi – hanno rafforzato l’interesse degli studenti, sempre più consapevoli del ruolo della sostenibilità nelle scelte future.