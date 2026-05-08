Ancora ladri in azione, hanno tentato di forzare l'ingresso di una parrucchieria in via Venezia

Pare che siano stati messi in fuga dall'arrivo delle forze dell'ordine

Gela. I ladri che in questi giorni, tra furti e “spaccate”, sono ritornati ad allarmare tanti esercenti e non solo, sembrano ormai seriali. Nella tarda serata, almeno in due hanno provato a forzare la porta d'ingresso di un salone di parrucchieria, in via Venezia. Pare che siano stati messi in fuga dall'arrivo delle forze dell'ordine. Non sarebbero riusciti a entrare nell'attività.